Corée du Nord : Kim Jong-un exclut toute «réconciliation» avec la Corée du Sud

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est exprimé ce dimanche 31 décembre lors d'une réunion de fin d'année devant les membres du Parti des travailleurs, durant laquelle il a exclut toute réconciliation avec la Corée du Sud, mais également menacé d'utiliser l'armée nucléaire si nécessaire.

Une erreur à ne pas répéter. Au cours d’une réunion de fin d’année du Parti du travail de Corée, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que vouloir la réconciliation ou la réunification avec la Corée du Sud était une «erreur».

«Je pense que c'est une erreur que nous ne devrions plus commettre que de considérer les personnes qui nous qualifient de ‘pire ennemi’ (...) comme quelqu'un avec qui chercher la réconciliation et l'unification», a-t-il déclaré au cours de son intervention, soulignant une «situation de crise persistante et incontrôlable» déclenchée par les agissements sud-coréens et américains.

C'est «un fait accompli qu'une guerre peut éclater à tout moment dans la Péninsule coréenne en raison des mouvements imprudents des ennemis visant à nous envahir», a indiqué Kim Jong-un, ajoutant que la Corée du Nord devait «réagir rapidement à une éventuelle crise nucléaire et continuer à accélérer les préparatifs pour pacifier l'ensemble du territoire de la Corée du Sud en mobilisant tous les moyens et forces physiques, y compris la force nucléaire, en cas d'urgence».

Un point bas dans les relations coréennes en 2023

Les deux Corées avaient entamé en 2018 un processus de rapprochement, caractérisé par trois rencontres entre Kim Jong-un et le président sud-coréen de l'époque, Moon Jae-in. Mais les relations entre les deux Corées se sont détériorées jusqu'à atteindre un point bas cette année, après que le lancement d'un satellite espion par Pyongyang a poussé Séoul à suspendre partiellement un accord militaire de 2018 visant à désamorcer les tensions.

Au cours de son intervention, dont les propos ont été rapportés par l’agence d’État KCNA, le dirigeant nord-coréen s’en est également pris aux États-Unis, les accusant de «divers types de menaces militaires», ordonnant à ses effectifs militaires de maintenir «une capacité de réponse écrasante à la guerre».