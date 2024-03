Guerre en Ukraine : la Corée du Nord a envoyé 7.000 conteneurs d'armes à la Russie, affirme Séoul

Au cours d'un point presse ce lundi 18 mars, le ministre sud-coréen de la Défense Shin Won-sik a affirmé que 7.000 conteneurs d'armes avaient été envoyés par la Corée du Nord vers la Russie.

Un soutien direct de Pyongyang à la Russie. Selon le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-sik, la Corée du Nord a expédié près de 7.000 conteneurs d’armes à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Au cours d’un point presse tenu ce lundi 18 mars, le ministre sud-coréen a indiqué que «le nombre de conteneurs en provenance du Nord et à destination de la Russie a augmenté de 300 pour atteindre environ 7.000 conteneurs au total», a-t-il précisé.

Alliés historiques, la Russie et la Corée du Nord sont soumis à des sanctions mondiales respectivement en raison de l’invasion de l'Ukraine et des essais d'armes nucléaires menés par Pyongyang.

Un envoi d'armes en échange d'un soutien militaire ?

Leurs dirigeants respectifs, Vladimir Poutine et Kim Jong Un, ont tenu un sommet dans l'Extrême-Orient russe en septembre dernier, à la suite duquel les États-Unis ont affirmé que la Corée du Nord avait commencé à fournir des armes à la Russie.

Par la suite, Washington avait affirmé, en octobre, que la Corée du Nord avait livré plus de 1.000 conteneurs d’équipements militaires et de munitions à la Russie, avant que la Corée du Sud n’accuse, en novembre, son voisin du Nord d’avoir envoyé plus d’un million d’obus d’artillerie à Moscou.

Selon Washington et des experts, Pyongyang cherche à obtenir en retour un soutien militaire, notamment dans la technologie des satellites et la modernisation de son équipement militaire qui date de l'ère soviétique.