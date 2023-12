Nouvel An : les images des festivités en Nouvelle-Zélande et en Australie, pays déjà passés en 2024

Alors que les Français s'apprêtent à célébrer la nouvelle année en ce soir de 31 décembre, les habitants de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie sont, eux, déjà passés en 2024.

Un pied déjà en 2024 pour certains, décalage horaire oblige. A 12h et 14h, heures françaises, la Nouvelle-Zélande et l’Australie ont célébré le passage à la nouvelle année ce dimanche 31 décembre, avec, pour l’occasion, un spectaculaire feu d’artifice de la Saint-Sylvestre.

Les premiers à célébrer 2024 ont ainsi été les Néo-Zélandais. Et comme chaque année, à Wellington et dans les autres villes du pays, la tradition a été de sortir ses plus belles casseroles à minuit et de les frapper pour créer un vacarme assourdissant dans les rues. Des Single Party, des fêtes pour les célibataires, sont également organisées, permettant de faire des rencontres lors de la soirée du Nouvel An et, pourquoi pas, de commencer l’année à deux après avoir assister au traditionnel feu d’artifice à Auckland.

La «capitale mondiale du Nouvel An»

Autoproclamée «capitale mondiale du Nouvel An», Sydney (Australie) a vu se réunir plusieurs centaines de milliers de personnes sur l’estran de la ville, malgré une météo froide et humide. Huit tonnes de feux d’artifice ont été lancées dans le ciel, au-dessus des regards éblouis des Australiens.

An amazing round of 9pm fireworks for #SydNYE!





Were just getting warmed up! pic.twitter.com/LFS5rPjXNJ — Botanic Gardens of Sydney (@BotanicSydney) December 31, 2023

Si la Nouvelle-Zélande et l’Australie sont respectivement en avance de douze et dix heures par rapport à Paris, les prochains heureux élus à fêter la nouvelle année dans les prochaines heures seront l’Asie avec le Japon, la Chine, la Malaisie, la Corée du Sud, Singapour mais aussi la Russie. A l’inverse par exemple, lorsqu’il sera minuit à Paris pour le 1er janvier, il ne sera que 13h à Tahiti, le 31 décembre.