Etats-Unis : une juge agressée par un prévenu en pleine audience (vidéo)

Ce mercredi 3 janvier après-midi, Mary Kay Holthus, une juge du comté de Clark, dans le Nevada, aux Etats-Unis, a été blessée après avoir été agressée par le prévenu Deobra Redden qui s’était vu refuser une probation.

L’audience de ce mercredi 3 janvier au tribunal de Clark, dans le Nevada, aux Etats-Unis, a été marquée par un épisode de violence assez inhabituel. Mary Kay Holthus, juge de ce comté situé dans l’ouest du pays, a été victime d’une agression en pleine séance par le prévenu, Deobra Redden, excedé d’apprendre son incarcération.

Quelques minutes avant cette agression, Mary Kay Holthus s’apprêtait à renvoyer Deobra Redden en prison, l’homme étant jugé pour tentatives de coups et blessures. L’avocat du prévenu avait réclamé du sursis avec mise à l’épreuve. Cette demande a été rejetée par la magistrate. «Je comprends, mais je pense qu’il est temps qu’il goûte à autre chose», a-t-elle rétorqué.

Alors que la juge évoquait le casier judiciaire du prévenu, ce dernier s’est mis, d’abord, à l’insulter avant de se jeter sur elle et de lui asséner des coups. Plusieurs personnes ont tenté de s’interposer et l’agresseur a fini par être maîtrisé.

«La juge Holthus a eu quelques blessures et son état fait l'objet d'une surveillance» médicale, a expliqué à l'AFP une porte-parole du tribunal du comté de Clark. Au cours de cet épisode de violence, un agent a été blessé et a été transporté à l’hôpital. Il se trouve actuellement «dans un état stable», selon la même source.

«Nous saluons les actes héroïques du personnel, des forces de l'ordre et de tous ceux qui ont maîtrisé l'accusé», a déclaré le tribunal dans un communiqué. «Le tribunal reste attaché à un palais de justice et à des salles d’audience sûrs et sécurisés. Nous révisons tous nos protocoles et ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger le pouvoir judiciaire, le public et nos employés», a-t-il ajouté.

En plus de l’accusation à laquelle il faisait face, Deobra Redden a été inculpé d'un seul chef d'accusation de coups et blessures sur une personne protégée, entraînant des blessures et des coups et blessures importants, ainsi que de deux chefs d'accusation de coups et blessures sur une personne protégée, a fait savoir la chaîne américaine Fox 26.