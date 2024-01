Etats-Unis : engluée dans des polémiques en série, la présidente de l'université d'Harvard va démissionner

La présidente de l'université américaine d'Harvard, Claudine Gay, a annoncé ce mardi 2 janvier qu'elle allait démissionner. Elle avait récemment fait face à de vives polémiques.

Une sommité qui jette rapidement l'éponge. La présidente de la prestigieuse université américaine d'Harvard a annoncé ce mardi qu'elle allait démissionner. Cette dernière fait l'objet de critiques sur des propos jugés ambigus sur des questions liées à l'antisémitisme, mais également sur des affaires présumées de plagiat.

La première personne afro-américaine a accéder à ce poste avait pris ses fonctions le 1er juillet 2023. Ce passage sera ainsi «le plus court dans l'histoire de l'université», a indiqué le Harvard Crimson, citant une personne au courant de la décision.

Début décembre, Claudine Gay avait été entendue au Congrès américain. Après avoir été questionnée par une élue républicaine à propos du règlement d'Harvard sur le harcèlement à caractère antisémite, la présidente avait répondu de manière confuse. «Cela peut, en fonction du contexte», avait-elle répondu à la question : «Est-ce qu'appeler au génocide des juifs viole le règlement sur le harcèlement à Harvard, oui ou non ?».

Claudine Gay dénonce des attaques

«Il a été pénible pour moi de voir de mon engagement à lutter contre la haine et à faire respecter la rigueur scientifique remis en cause alors que ce sont deux valeurs fondamentales qui sont importantes pour moi. C'est effrayant d’être soumis à des attaques personnelles et à des menaces alimentées par l’animosité raciale», a regretté Claudine Gay dans une lettre publiée par CNN.

Le doyen de l'université, Alan M. Garber, devrait assurer l'intérim en l'attente de la nomination du successeur définitif de Claudine Gay, souffle cette même source.