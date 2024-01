Israël : une fillette tuée accidentellement par des policiers lors d'un attentat à la voiture-bélier

La police israélienne a annoncé ce dimanche que des agents répondant à une attaque à la voiture-bélier, à un poste de contrôle en Cisjordanie, ont tiré accidentellement sur une enfant palestinienne. Les médecins ont par la suite confirmé la mort de la fillette, âgée de 3 ans.

Une victime civile innocente. Alors qu’une opération était en cours contre une attaque terroriste à la voiture-bélier en Cisjordanie, la police israélienne a annoncé avoir accidentellement ouvert le feu sur une enfant palestinienne de 3 ans qui se trouvait dans une autre voiture qui suivait le véhicule incriminé. Une enquête «approfondie» sera menée, ont néanmoins précisé les autorités israéliennes.

Des images des caméras de sécurité diffusées par la police israélienne montrent une grande camionnette franchissant le poste de contrôle de Biddu, une zone située entre Jérusalem et Ramallah, en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par Israël. Une autre camionnette, plus petite, la suit rapidement, percute les agents du poste de contrôle, et s'éloigne. Sur ces images, la police ouvre le feu en direction des deux véhicules.

«Les terroristes ont été neutralisés»

«Après avoir tiré sur les terroristes, une fillette qui se trouvait dans un autre véhicule au poste de contrôle a été blessée», a déclaré la police israélienne. «Les terroristes ont été neutralisés», a affirmé la police dans un communiqué, ne précisant pas si les assaillants étaient morts ou vivants. Elle a ajouté qu'un «examen préliminaire» indiquait que le véhicule dans lequel se trouvait l'enfant avait également été touché et qu'une enquête approfondie serait menée.

Les services d'urgence israéliens, Magen David Adom (MDA), ont de leur côté déclaré dans un communiqué qu'une enfant de 3 ans avait été amenée à son équipe sur les lieux de l'attaque. «Après un examen médical, elle a été déclarée décédée», ajoute le communiqué.