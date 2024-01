Mark Zuckerberg devient éleveur de bœufs et veut servir la meilleure viande du monde

Le patron de Meta a révélé à ses 12 millions d’abonnés sur Instagram mercredi 10 janvier qu’il se lançait dans l’élevage de bœufs wagyus et angus. Une activité très sérieuse pour le milliardaire qui vise une viande premium.

Mark Zuckerberg a-t-il besoin d'un plan B pour son avenir ? Sur Instagram mercredi 10 janvier, le créateur du réseau social Facebook a annoncé son tout dernier projet à ses admirateurs depuis l’île de Kauai, la plus ancienne île d’Hawaï.

Après avoir publié différentes photographies d’une côte de bœuf sous plusieurs angles, le magnat des réseaux sociaux a révélé sa nouvelle occupation à ses 12 millions d’abonnés sur Instagram. «J’ai commencé à élever du bétail au Ko’lau Ranch, à Kauai», a écrit Mark Zuckerberg sur son compte Instagram mercredi 10 janvier. Un immense ranch à plus de 270 millions d'euros, que le milliardaire se fait construire sur cette île.

«Mon objectif est de produire une viande de bœuf parmi les meilleures au monde. Les bovins sont des wagyus et des angus, et ils grandiront en mangeant de la farine de macadamia et en buvant de la bière que nous cultivons et produisons ici, au ranch», a garanti le milliardaire qui semble très impliqué dans sa nouvelle lubie.

Le régime alimentaire des bêtes est la principale préoccupation du propriétaire de Meta. Selon lui, sa bonne composition garantit une viande de qualité exceptionnelle. «L’ensemble du processus est local et intégré verticalement», a-t-il assuré à ses admirateurs sur le réseau social, qui sont certainement ses futurs clients potentiels.

«Qu’un étrange spectacle secondaire pour un milliardaire»

La «nouvelle aventure» de Mark Zuckerberg a vivement été critiquée sur Instagram. Sous la publication du milliardaire, l’association de défense des droits des animaux Peta a demandé au chef d’entreprise de s’en «tenir à la technologie», dénonçant que ce projet «tue les animaux et la planète».

«Élever du bétail avec des noix de macadamia et de la bière, qui consomment beaucoup d’eau, n’est qu’un étrange spectacle secondaire pour un milliardaire», a écrit Mitch Jones, directeur politique de l’organisation juridique et politique nationale Food & Water Watch.

Ces critiques interviennent dans le cadre où la viande de bœuf contribue à la déforestation, à la pollution de l’eau et au réchauffement climatique. Dans un rapport publié en décembre dernier, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) soulignait que l’élevage était à l’origine de 12% des émissions de gaz à effet de serre causées par l’homme.

Le nouveau projet controversé de Mark Zuckerberg intervient un peu moins d’un mois après la construction de son immense bunker à Hawaï, prévu en cas de fin du monde. Le milliardaire avait déboursé plus de 300 millions de dollars dans cet abri de plus de 160 hectares sur l’île de Kaui.