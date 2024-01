On connaît désormais l'âge de la forêt la plus vieille au monde

Des scientifiques américains et britanniques ont étudié une forêt de l'État de New York, décrite comme étant la plus ancienne du monde et pensent avoir déterminé son âge.

Elle aurait connu les dinosaures. Une forêt de l’État de New York a été minutieusement étudiée par des scientifiques de l’université de Binghamton et de Cardiff, au Pays de Galles. Découverte en 2009 dans la ville de Cairo, dans les montagnes de Catskill, cette forêt a connu de précédentes études qui s’étaient accordées à la désigner comme étant la plus ancienne au monde. On connaît désormais son âge.

En effet, les chercheurs ont pu déterminer que des roches présentes dans cet endroit, seraient vieilles de 385 millions d’années. Du temps préhistorique, cette forêt s’étendait probablement sur une surface d'environ 400 kilomètres, jusqu’à faire aujourd’hui la taille d’un terrain de football.

Un site «très spécial»

Les recherches des scientifiques se sont basées sur la paléobotanique, qui désigne l’étude des végétaux fossiles. «Le site de Cairo est très spécial», avait déclaré Christopher Berry, paléobotaniste à l’Université de Cardiff, en 2019, lorsque des travaux avaient été entamés.

Les arbres et plantes qui la constituent se seraient reproduits grâce à ce que l’on appelle des spores et non des graines, comme l'a rapporté la BBC. Il s’agit de cellules permettant la reproduction, de manière autonome et asexuée.

La forêt est pour l’heure fermée au public et reste réservée aux scientifiques pour qu’ils puissent poursuivre leurs recherches.