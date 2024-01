Royaume-Uni : 3 millions de Britanniques expatriés récupèrent le droit de vote dans leur pays ce mardi

A partir de ce mardi 16 janvier, les ressortissants britanniques expatriés depuis plus de 15 ans récupèrent leur droit de vote pour les élections organisées au Royaume-Uni.

Pour environ 3 millions de Britanniques vivant à l'étranger, ce mardi 16 janvier est synonyme de retour aux urnes. La Grande-Bretagne, qui restreignait jusqu'ici le droit de vote des expatriés, abandonne à partir d'aujourd'hui la règle dite «des 15 ans».

Celle-ci stipulait que seuls les Britanniques vivant à l'étranger depuis moins de quinze ans pouvaient voter lors des scrutins organisés au Royaume-Uni.

Elle avait fait parler d'elle au moment du Brexit et notamment en France, car l'accord de retrait prévoyait que les expatriés non binationaux ne puissent plus voter ou être candidats aux élections municipales et européennes organisées dans l'Hexagone. Les ressortissants concernés s'étaient donc vus privés de tout droit de vote et d'éligibilité, des deux côtés de la Manche.

L'annulation de cette règle met fin à une bataille de 20 ans menée par plusieurs collectifs de citoyens britanniques expatriés et notamment par Harry Shindler, militant emblématique de la cause.

Ce dernier, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui résidait à Rome, avait contesté la limite de 15 ans du droit de vote des expatriés devant la Haute Cour en 2016 et avait même porté l'affaire devant la Cour de justice européenne en 2018.

Mobilisé pendant 18 ans sur le sujet, Harry Shindler s'était réjoui à l'annonce de la suppression de cette restriction en avril 2021, puis lorsque la modification de la loi a été adoptée au Parlement. Décédé depuis, il n'aura toutefois pas assisté à son entrée en vigueur.

«Un changement historique»

Les 3 millions de ressortissants britanniques vivant à l'étranger pourront donc potentiellement voter pour les prochaines élections législatives qui, d'après le Premier ministre Rishi Sunak, pourraient avoir lieu entre les mois de juin et décembre 2024.

D'après le collectif British in Europe, interrogé par le Guardian, les électeurs souhaitant participer au scrutin pourront s'inscrire dans la dernière circonscription dans laquelle ils ont été inscrits ou dans laquelle ils ont vécu, s'ils n'étaient pas inscrits auparavant.

La co-présidente du groupe, Jane Golding, a salué «un changement historique», rappelant que «le vote est un droit citoyen fondamental, quel que soit l'endroit où vit une personne».