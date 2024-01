Brésil : la foudre s’abat sur une famille à la plage, un mort et trois blessés graves

La région de São Paulo, au Brésil, est en état d’alerte en raison d’orages et de fortes pluies. Une femme est décédée après avoir été frappée par la foudre sur une plage, et trois autres ont été gravement blessées.

Les intempéries ont déjà fait plusieurs victimes. Au Brésil, la région de São Paulo est en état d’alerte en raison d’une forte tempête. Samedi, une femme d’une soixantaine d’années est décédée après avoir été frappée par la foudre sur la plage de Praia Grande. Un éclair s’est abattu entre l’eau et le sable, «faisant quatre victimes, toutes de la même famille», selon la défense civile de l'État. Les trois blessés se trouvent dans un état grave mais stable.

Ce week-end, quatre autres personnes ont été touchées par la foudre, mais sans gravité. Depuis plusieurs jours, le sud du Brésil est en proie à des pluies diluviennes et de violents orages. Selon CNN Brasil, au moins quatre personnes sont décédées depuis vendredi dans l’État de São Paulo en raison de ces intempéries. Vendredi, une mère et sa fille, âgées de 70 et 35 ans, sont notamment décédées après avoir été emportées par un torrent. Elles se sont retrouvées bloquées sous un véhicule. Samedi, une autre femme de 74 ans est décédée, également emportée par les flots alors qu’elle se trouvait dans sa voiture.

Jusqu'à trois mètres d'eau dans certains quartiers

Selon la défense civile de l'État, les précipitations pourraient dépasser 200 millimètres ce week-end, ce qui pourrait provoquer d’importantes inondations et des glissements de terrain. L’eau est montée dans certains quartiers jusqu’à trois mètres de haut, a rapporté le média G1. De nombreux habitants ont été obligés de fuir leur domicile face à la montée des eaux.

L’INMET, le service météorologique brésilien, a placé plusieurs États du sud du pays, y compris l'État de Rio de Janeiro, en alerte orange «danger» face à ces intempéries. À partir de lundi, les fortes pluies vont toucher des régions plus au nord.