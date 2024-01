Il voulait épouser la princesse Ingrid de Norvège, un Américain arrêté à l'aéroport d'Oslo avec 250kg de bagages et d'armes à feu

Le 11 janvier dernier, un Américain a été arrêté à l'aéroport d'Oslo en Norvège après son entrée sur le territoire muni de différentes armes à feu réparties dans 250 kilos de bagages. L'homme semblait déterminer à épouser la princesse Ingrid de Norvège et s'était déjà présenté avec insistance au sein des résidences de la famille royale en 2021.

C'est une affaire particulièrement rocambolesque. Arrivé sur le sol Norvégien le 10 janvier dernier, un Américain d'une quarantaine d'années a été arrêté le lendemain par les autorités locales après la découverte d'armes à feu réparties dans 17 valises différentes. L'homme avait notament à sa disposition un fusil Remington ou encore une arme à poudre noire.

Le principal concerné a dû rapidement s'expliquer concernant cette étrange découverte comme le révèle le quotidien norvégien Verdens Gang ainsi que la chaîne TV2. Il a d'abord mis en avant sa volonté de travailler au sein du secteur agricole norvégien, comme précédemment sur le sol américain.

La loi norvégienne mentionne l'obligation de disposer d'un permis de port d'armes à feu avant d'entrer dans le pays. Or, l'homme mis en cause n'en disposait pas et prévoyait selon son avocat d'en demander un ultérieurement en cas d'utilisation. Le citoyen américain a finalement écopé de quatre semaines de prison après avoir plaidé coupable de violation de la loi sur les armes.

Une passion pour la princesse Ingrid alexandra

Mais ce n'est pas tout, un mystérieux carnet du quadragénaire sur lequel étaient inscrits différents noms de membres de la famille royale de Norvège avec leurs adresses a été retrouvé.

Le jugement rendu le 12 janvier par la justice norvégienne stipule que «les liens de l'accusé avec la Norvège et le but de son séjour semble être, entre autre choses, une préoccupation particulière de la famille royale norvégienne et en particulier pour la princesse Ingrid Alexandra, qu'il souhaite épouser, selon sa déclararion à la police».

Une motivation étonnante qui semble animer l'homme depuis plusieurs années. Il avait en effet déjà été expulsé du territoire norvégien en août 2021 après différentes visites insistantes au palais royal et à la résidence du prince héritier Haakon de Norvège. La princesse Ingrid Alexandra de Norvège, 20 ans dans quelques jours, suit actuellement un service militaire d'un an dans les rangs de l'armée nationale.