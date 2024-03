Ski : pourquoi le Norvégien Lucas Braathen va-t-il désormais concourir sous les couleurs du Brésil ?

Vainqueur du globe de slalom en 2023 et retiré du circuit depuis octobre dernier, le Norvégien Lucas Braathen va faire son retour et désormais concourir pour le Brésil.

Changement de pays pour Lucas Braathen. Vainqueur du petit globe de slalom en 2023, le skieur norvégien (23 ans) s’était retiré du circuit en octobre dernier et avait fait l’impasse sur la saison. Un conflit avec la fédération norvégienne sur ses droits à l’image était à l’origine de cette décision. Quatre mois plus tard, celui qui est également spécialiste du géant a annoncé son grand retour, non pas sous les couleurs de la Norvège mais du Brésil, pays d’origine de sa mère.

«Je suis très fier de représenter le pays où j’ai découvert mon amour du sport. Ne plus me lever le matin pour devenir l’un des meilleurs du monde m’a manqué, pouvoir skier devant des dizaines de milliers de personnes et faire le spectacle m’a manqué aussi», a confié Lucas Pinheiro Braathen.

«C‘est difficile de quitter mes coachs et mes équipiers norvégiens. Dans toute décision il y a des inconvénients. Sans eux, je n’aurais pas été l’athlète ni l’homme que je suis aujourd’hui», a-t-il ajouté, alors que la Fédération norvégienne a accepté de transférer sa licence à son homologue brésilienne.

Lui comme sa famille sont évidemment «fiers» de ce choix. Et le colosse aux boucles blondes, passionné de mode et de musique, pourrait marquer l’histoire de son nouveau pays et du ski en devenant le premier Brésilien à décrocher un podium en Coupe du monde de ski alpin, ainsi qu'aux Mondiaux 2025 de Saalbach (Autriche) et aux JO 2026 de Milan-Cortina (Italie).