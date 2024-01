États-Unis : Donald Trump remporte la primaire républicaine du New Hampshire, le rapprochant un peu plus de l'investiture

Ce mardi soir, l'ancien président Donald Trump a remporté la primaire des Républicains dans le New Hampshire face à Nikki Haley. Après sa victoire dans l'Iowa et le ralliement de Ron DeSantis à sa cause, il semble bien parti pour être candidat face à Joe Biden pour la présidentielle de novembre.

Une nouvelle victoire pour Donald Trump. L'ancien président a remporté, ce mardi soir, la primaire républicaine dans le New Hampshire, un État du nord-est américain, face à Nikki Haley, son ancienne représentante à l'ONU, avec plus de la majorité des voix.

Thank you, New Hampshire! The political class wanted us to believe that this race was over before it even began. You proved them wrong, and I am so grateful. It’s time to put the negativity and chaos behind us. Our fight is not over, because we have a country to save. pic.twitter.com/DDA7VjPTjZ

— Nikki Haley (@NikkiHaley) January 24, 2024