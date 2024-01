Corée du Sud : une députée attaquée en pleine rue et hospitalisée

Une députée sud-coréenne, appartenant au parti dirigeant, a été victime d’une attaque ce mercredi. Bae Hyun-jin a été frappée à l’aide d’un «objet tranchant» par un individu non-identifié alors qu’elle se trouvait dans les rues de Séoul. Elle est actuellement hospitalisée

Une nouvelle agression d’élu en Corée du Sud. Ce mercredi, Bae Hyun-jin, députée du parti au pouvoir, a été «attaquée» par un individu non identifié et hospitalisée alors qu’elle se trouvait dans le quartier de Gangnam à Séoul. Ses jours ne sont plus en danger.

L’assaillant se serait servi d’une «objet tranchant» contre la députée. Âgée de 40 ans, Bae Hyun-jin est une ancienne présentatrice de journaux TV et ancienne porte-parole de l'actuel président Yoon Suk-yeol.

Cette attaque survient moins d'un mois après que le chef du parti d'opposition Lee Jae-myung a été poignardé au cou, le 2 janvier, alors qu'il s'adressait à des journalistes dans la ville portuaire de Busan, dans le sud du pays. Depuis ce dernier a pu reprendre ses activités le 17 janvier après avoir subi une intervention chirurgicale.

Les agressions d’élus se multiplient

Outre Bae Hyun-jin et Lee Jae-myung, plusieurs hommes et femmes politiques sud-coréens de premier plan ont été les victimes d’attaques violentes en public ces dernières années.

Song Young-gil, qui dirigeait le Parti démocrate avant Lee Jae-myung, avait été frappé à la tête avec un marteau en 2022. L’agresseur, un youtubeur d’extrême gauche réclamait la fin de la guerre de Corée.

En 2006, Park Geun-hye, alors cheffe du parti conservateur, Grand Parti national et qui est plus tard devenue présidente, avait été attaquée au visage avec un cutter lors d'un rassemblement politique dans le cadre des élections locales.