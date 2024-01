Immobilier : quelles sont les conséquences de la faillite du géant chinois Evergrande ?

Un tribunal de Hong Kong a ordonné lundi la liquidation du géant immobilier chinois en difficulté Evergrande, qui a échoué à présenter un plan de restructuration viable. Une décision qui pourrait avoir de grandes conséquences sur ce secteur clé de l'économie chinoise.

Le secteur immobilier chinois en crise. Ce lundi, la liquidation du géant immobilier chinois «Evergrande» a été ordonnée par un tribunal de Hong Kong. Le groupe a affirmé qu'il continuait ses activités malgré son incapacité à présenter un plan de restructuration viable pour ses créanciers : «(Considérant) l'absence évidente de progrès de la part de l'entreprise dans la présentation d'un plan de restructuration viable (...) j'estime qu'il est approprié que le tribunal rende un jugement de liquidation de l'entreprise, et c'est ce que j'ordonne», a déclaré la juge hongkongaise Linda Chan.

Evergrande a été le plus grand promoteur immobilier de Chine et employait fin 2022 près de 70.000 personnes à temps plein. Depuis deux ans, la situation économique du groupe est devenue critique. Fin juin, Evergrande estimait ses dettes à 328 milliards de dollars et est devenu le symbole de la crise immobilière qui sévit depuis des années dans la deuxième économie mondiale. Cette faillite pourrait avoir des répercussions importantes sur le secteur immobilier et l'économie chinoise.

L'action d'evergrande en bourse chute de 20%

Après l'annonce du jugement, l'action d'Evergrande a dévissé de plus de 20% lundi à la Bourse de Hong Kong, qui a suspendu la cotation du titre à 10h19.

La dégringolade d'Evergrande est étroitement suivie par les autorités chinoises car le groupe était un pilier de l'économie nationale. L'impact de la décision sur les activités de construction d'Evergrande en Chine est «inconnu», a déclaré Ken Cheung, stratège en chef des changes pour l'Asie chez Mizuho, mais la liquidation rappellera probablement aux investisseurs la mauvaise santé du secteur et «pourrait éloigner les investisseurs étrangers».

Le secteur chinois de la construction et de l'immobilier représentait environ un quart du PIB chinois. Pendant des décennies, les nouveaux logements en Chine étaient payés par les propriétaires avant même leur construction, et les groupes immobiliers finançaient facilement leurs nouveaux chantiers à crédit. Depuis 2020, l'endettement massif du secteur a été perçu par le pouvoir comme un risque majeur pour l'économie et le système financier du pays. Pékin avait, alors, progressivement durci les conditions d'accès au crédit des promoteurs immobiliers. Les groupes immobiliers du pays, déjà endettés, se sont retrouvés sans source de financement.

La réaction de la chine

Face à cette situation préoccupante, la Chine a lancé plusieurs séries de sauvetages de son secteur immobilier. Pékin a annoncé la semaine dernière que ses banques avaient accordé près de 10.000 milliards de yuans (1.300 milliards d'euros) de prêts au secteur l'année dernière. Mais les autorités n’ont pas réussi à empêcher les ventes des biens immobiliers et les prix de continuer à baisser dans de nombreuses villes.

Les autorités «géreront probablement cette liquidation de manière à ne pas provoquer d'effet de contagion majeur à d'autres secteurs de l'économie», a indiqué à l'AFP Shane Oliver, économiste en chef de la société de services financiers AMP.

«Pour ceux qui lisent avec anxiété les gros titres d'aujourd'hui (...) et s'affolent: la chute d'Evergrande en 2021 n'a pas conduit en Chine à un moment similaire à (la crise financière déclenchée par) Lehman Brothers et la désintégration de sa coquille déjà morte en 2024 ne le fera pas non plus», tempère le cabinet d'analyse China Beige Book dans un message sur X, ex-Twitter.