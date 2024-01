Soldats américains tués en Jordanie : «Nous allons répondre», prévient Joe Biden

Ce dimanche, trois militaires américains ont été tués en Jordanie, lors d’une attaque au drone. 25 autres ont été blessés. Joe Biden, président des États-Unis, a promis une riposte.

La tension continue de monter. Après l’annonce de la mort de trois soldats américains dans une attaque au drone survenue en Jordanie ce dimanche, Joe Biden a alerté sur une potentielle réponse.

«Nous allons répondre» à l'attaque au drone qui a tué trois militaires américains et blessé 25 autres soldats, a prévenu ce dimanche le président des États-Unis, en marge d'un déplacement en Caroline du Sud.

Joe Biden a également pointé la responsabilité de groupes pro-Iran : «Nous savons que cela a été mené par un groupe de combattants radicaux pro-Iran opérants en Syrie et en Irak».

Plus tard, dans un communiqué, le président américain a déclaré que «l'Amérique a le coeur lourd» et qu’il allait «faire rendre des comptes à tous les responsables, au moment et de la manière que nous voulons».

Joe Biden souhaite ainsi rendre hommage à ces soldats, qui «risquaient leur propre sécurité pour la sûreté de leurs compatriotes américains et celle de nos alliés et partenaires avec lesquels nous combattons le terrorisme».

C'est la première fois que des soldats américains sont tués au Moyen-Orient depuis les attaques du 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Cette attaque fait ainsi de nouveau craindre une escalade des tensions. Ce lundi, l’Iran a, de son côté, réfuté toute mise en cause.