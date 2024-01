Emmanuel Macron en Suède : qui est Carl XVI Gustaf, le roi qui reçoit le président pour une visite d’Etat ce mardi ?

A la tête de la Suède depuis 50 ans, le roi Carl XVI Gustaf reçoit Emmanuel Macron à partir de ce mardi. Monté jeune sur le trône, ce monarque a gardé la confiance des Suédois, malgré quelques scandales.

De toute l'histoire de la Suède, Carl XVI Gustaf est le monarque qui a régné le plus longtemps. Après avoir fêté ses 50 ans à la tête du pays en septembre, le roi suédois reçoit Emmanuel Macron ces 30 et 31 janvier, à l'occasion d'une visite d'Etat.

Depuis la mort de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, le roi de Suède partage le record de longévité sur le trône pour un souverain en exercice avec la reine Margrethe II du Danemark... qui n'est autre que sa cousine.

Né le 30 avril 1946, Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte n'avait que neuf mois quand son père est décédé dans un accident d'avion au Danemark. Il a donc succédé à son grand-père, le roi Gustaf VI Adolf, et est monté sur le trône jeune, à l'âge de 27 ans, en 1973.

Souffrant de dyslexie, ce monarque peu à l'aise en public n'a pas été immédiatement pris au sérieux par ces sujets, même si la monarchie n'a jamais vraiment été remise en cause. Apparu torse nu dans un hebdomadaire people quelques mois avant de devenir roi, Carl XVI Gustaf n'a jamais totalement réussi à se défaire de son image de play-boy.

Près de 40 ans après son arrivée sur le trône, en 2010, un livre controversé consacré à sa vie privée, «Le monarque réticent», le dépeignait encore comme un coureur de jupons et lui prêtait de supposées relations extra-conjugales anciennes et des visites dans les sex-clubs dans les années 1990.

Sans jamais démentir clairement ces affirmations, Carl XVI Gustaf avait appelé à «tourner la page» et expliqué, en 2003 à la radio publique suédoise, à quel point il avait été «très dur» de devenir le plus jeune roi du monde. «Je pense que personne ne peut réellement comprendre ce qu'une telle tache implique au niveau personnel», avait-il ajouté.

Un sportif amateur de voitures de luxe

La population suédoise ne semble pas lui en avoir tenu rigueur outre mesure puisque, d'après un récent sondage réalisé par l'institut Ipsos pour le journal Dagens Nyheter, 62% des personnes interrogées affirment soutenir la monarchie. Ce taux est constant depuis 20 ans.

Marié à une roturière d'origine allemande, l'interprète Silvia Sommerlath, le roi de Suède est père de trois enfants : la princesse héritière Victoria, le prince Carl Philip et la princesse Madeleine. Au cours de son règne, il a tenté d'alléger les obligations de sa famille et d'exercer son rôle à l'unisson de l'évolution de la société suédoise. En 2019, il a par exemple retiré à cinq de ses sept petits-enfants le titre d'Altesse royale, pour leur simplifier la vie. Tous conservent en revanche leur titre de prince ou princesse.

Grand amateur de voitures de luxe, Carl XVI Gustaf est connu pour sa collection de modèles américains, de voitures suédoises classiques et de sportives européennes. Il est également sportif et a participé à trois reprises à la mythique course suédoise de ski de fond, la Vasaloppet, qui s'étend sur un parcours d'environ 90 km.

Actuellement âgé de 77 ans, le monarque n'a pas d'ennui de santé majeur. Il a subi une opération cardiaque en février 2023 qui s'est «déroulée comme prévu» selon la maison royale suédoise.

Il semble donc capable de continuer à régner mais, d'après le récent sondage Ipsos publié par le quotidien Dagens Nyheter, sa fille, la princesse héritière Victoria, bénéficie d'une popularité record. Une majorité des personnes interrogées ont ainsi exprimé le souhait de la voir prendre la succession de son père dès à présent. Elle deviendrait alors la première reine de Suède en près de 300 ans.