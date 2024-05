Neuralink : après avoir été implantée dans un cerveau humain, la puce d’Elon Musk rencontre un dysfonctionnement

Dans un communiqué paru ce mercredi 8 mai, la start-up américaine a annoncé que son implant a montré une baisse d’efficacité, quatre mois après avoir été introduit sur le premier patient humain.

Des progrès en perspective ? Ce mercredi 8 mai, Neuralink a dévoilé dans un communiqué qu’une partie de sa puce implantée dans cerveau d'un patient en janvier dernier a rencontré une baisse de régime. Pour rappel, le but de cette technologie est de permettre aux patients tétraplégiques ou souffrant de maladies neurologiques de développer «leur potentiel» grâce à une interface technologique avancée.

En janvier dernier, Noland Arbaugh, 29 ans est devenu le premier patient humain à avoir été implanté. Après un accident de plongée, le jeune homme est devenu tétraplégique. Huit ans plus tard, Neuralink diffusait des images où le patient était en mesure de jouer aux échecs grâce à sa pensée sur son ordinateur.

Dans un autre communiqué publié en avril, la start-up américaine rassurait le public, indiquant que «l’opération s’était parfaitement déroulée». Ce mercredi et après quatre mois d’utilisation, la société vient d'annoncer une perte d’efficacité de sa puce car «un certain nombre de fils se sont retirés du cerveau, ce qui a entraîné une diminution nette du nombre d'électrodes efficaces».

We’ve just passed 100 days since the first participant in our clinical trial received his Neuralink implant. Read our latest progress update here: https://t.co/7lckGYCK1H

— Neuralink (@neuralink) May 8, 2024