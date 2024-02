500% de hausse du carburant : pourquoi les prix explosent-ils à Cuba ce jeudi ?

Dès ce jeudi, les prix du carburant vont flamber à Cuba, avec une augmentation de 500 %. L’idée du gouvernement est de réduire le déficit budgétaire du pays.

Une hausse exceptionnelle. Ce jeudi 1er février, le prix d’essence ordinaire à Cuba passera de 25 pesos cubains (soit 96 centimes d’euros) à 132 pesos le litre (soit 4,70 euros), correspond à une hausse de 528 %. Le super, quant à lui, passera de 30 à 156 pesos (soit 5,60 euros), ce qui donne une augmentation de 520 %, a annoncé le ministre des Finances et des prix, Vladimir Regueiro, à la télévision d’État.

Cette décision du gouvernement cubain fait suite à d’autres mesures mises en place depuis le mois de décembre dernier, pour réduire le déficit budgétaire du pays qui est touché par une grave crise économique. Selon les estimations officielles, l’économie cubaine a reculé de 2 % en 2023, tandis que l’inflation a atteint 30 %.

Les autorités ont par ailleurs expliqué que les touristes devront payer l’essence en devises (il s’agit d’une unité monétaire décidée par un État et acceptée lors de transactions internationales). Les entreprises publiques et transporteurs privés pourront, pour leur part, acheter du carburant au «prix de gros», qui a été multiplié par deux.

Avoir un «approvisionnement stable»

«Le pays ne peut pas maintenir le prix du carburant, qui est le moins cher du monde si on le compare aux prix pratiqués dans d’autres pays», a déclaré Alejandro Gil, ministre de l’Économie. Celui-ci avait reconnu que le gouvernement ne pouvait pas continuer à vendre du carburant à des prix «subventionnés», alors que Cuba, sous embargo américain, manque cruellement de devises.

Concrètement, cette hausse a pour but «d’acheter du carburant» et d’avoir un «approvisionnement stable», a ajouté le ministre de l’Énergie et des Mines, Vicente de la O Levy.

Des prix trop élevés par rapport aux salaires

En plus du carburant, le gouvernement local avait annoncé une hausse de 25 % pour l’électricité pour les grands consommateurs des quartiers résidentiels, ainsi qu’une augmentation des prix du gaz, à compter du mois de mars.

«Si l’on compare avec le reste du monde, l’essence est très bon marché, mais si l’on compare avec les salaires dans le pays, son prix est très cher», a estimé l’économiste Omar Everleny Pérez. Selon lui, le nouveau prix du carburant affectera «l’ensemble de la société».

Cuba connaît aujourd’hui sa pire crise économique depuis la chute du bloc soviétique dans les années 1990. Cela est notamment dû à la pandémie, au renforcement des sanctions américaines depuis quatre ans, ainsi qu’à des faiblesses culturelles.