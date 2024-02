Chili : 26.000 hectares brulés, quartiers dévastés, voitures calcinées... Les images impressionnantes des incendies

En proie à de violents incendies depuis ce vendredi 2 février, la région de Valparaiso dans le centre du Chili a largement été dévastée par les flammes, entrainant ainsi un lourd tribut humain de 112 morts au minimum selon le dernier bilan officiel.

Une large zone géographique sinistrée. Touché par de violents incendies depuis vendredi, le centre du Chili, et plus particulièrement la région de Valparaiso, a été largement endeuillé.

«Nous devons dire, avec l'information reçue du service médico-légal qu'il y a 112 personnes tuées, 32 corps identifiés», a détaillé dimanche soir Manuel Monsalve, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse. Il a également précisé que les pompiers luttaient encore contre une quarantaine de foyers actifs.

«Ce chiffre va augmenter, nous savons qu'il va augmenter de manière significative», a assuré dimanche le président Gabriel Boric lors d'un déplacement à Quilpué.

Le maire de la station balnéaire de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, et le gouverneur de la région de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ont déclaré que plusieurs centaines de personnes étaient portées disparues.

Au total, 26.000 hectares ont été réduits en cendre depuis le début des incendies. Ces derniers ont sollicité près de 1.400 pompiers, ainsi que 1.300 militaires et volontaires, afin de lutter contre la propagation des feux dans le centre et le sud du pays, selon le Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred).

Des conditions météorologiques plus favorables

Les images relayées sur les réseaux sociaux par les pompiers locaux ont permis de démontrer la vivacité des feux. L’une des vidéos publiées sur X a permis de voir le ressenti de ces derniers à bord d’un fourgon pompe tonne encerclé par les flammes.

D’autres images ont permis de voir les soldats du feu à l’action avec un champ de vision très limité en raison de la pluie de cendres continue qui s’abat sur eux.

L’AFP a également relayé une vidéo sur X permettant de voir l’étendu des dégâts occasionnés dans la commune de Viña del Mar via une vue large prise dans un hélicoptère.

#ViñaDelMar| Recorrido aéreo de @AFPespanol evidencia la devastación en la zona por incendios forestales. pic.twitter.com/H2ymbUozK8 — Fernando Ulloa Galaz (@UlloaG_Fernando) February 4, 2024

Depuis mercredi, la température frôle les 40 degrés dans le centre du Chili et la capitale Santiago. Cette vague de chaleur, causée par le phénomène climatique El Niño, devrait se diriger vers l’Argentine, le Paraguay et le Brésil après avoir touché le Chili et la Colombie.

Des conditions plus favorables à la maitrise des incendies

La ministre chilienne de l’Intérieur Carolina Toha a assuré que les conditions météorologiques des dernières heures étaient plus propices à une maitrise des incendies.

Cette dernière a précisé que la production massive de nuages, la forte humidité attendue et l’arrivée de températures plus basses devraient ainsi permettre aux pompiers de lutter plus efficacement contre le feu.

Elle a conclu son propos en assurant que l’incendie de Las Tablas, le plus important dans la région de Valparaiso, est toujours actif et «couvre un périmètre de 80 km».