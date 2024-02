Nouvel An chinois 2024 : pourquoi la date est-elle différente chaque année ?

Le Nouvel An chinois 2024 commence ce samedi 10 février. Une date différente de celle de 2023 et pour cause, elle change chaque année. Mais pourquoi ?

Une célébration qui approche. Chaque année, le Nouvel An chinois est fêté à une date différente. Pour cette année 2024, les festivités démarreront en France le samedi 10 février et prendront fin le samedi 17 février.

Le Nouvel An chinois, également appelé «Fête du printemps», est la célébration la plus importante de la culture chinoise. Il s’étend sur une quinzaine de jours, au cours desquels les familles se réunissent autour de nombreux événements.

Et s’il est célébré quelques jours après le Nouvel An «officiel», c’est tout simplement parce qu’il est calculé en fonction du calendrier différent.

Le calendrier chinois se calque sur un calendrier luni-solaire, c’est-à-dire qu’il se base à la fois sur les phases de lune et la position du soleil par rapport à la Terre, ce qui le différencie du calendrier grégorien, principalement utilisé par les pays occidentaux. Le Nouvel An chinois se déroule donc généralement entre la mi-janvier et la mi-février.

Un calendrier constitué de plusieurs cycles

Le calendrier chinois est composé de plusieurs cycles de soixante ans chacun, qui sont à nouveau divisés en d’autres cycles de douze ans. Ainsi, chaque année est associée à l’un des douze signes du zodiaque chinois : Rat, Bœuf, Tigre, Lapin, Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien et Cochon. Ces cycles sont également assimilés à l’un des cinq éléments : bois, feu, terre, métal, eau.

De plus, les mois sont basés sur les phases lunaires. Un mois lunaire dure en moyenne environ 29,5 jours. Ainsi, une année chinoise compte entre douze ou treize mois lunaires, ce qui explique pourquoi les dates du Nouvel An chinois sont différentes chaque année.

Autre différence par rapport au calendrier grégorien, afin d’ajuster le calendrier chinois aux saisons, une treizième intercalation lunaire est ajoutée tous les trois ans environ. Cette intercalation permet alors de synchroniser le calendrier lunaire avec le cycle solaire, afin que les dates des fêtes saisonnières soient toujours alignées avec les saisons.

un dragon mis à l'honneur cette année

L’année 2023 était placée sous le signe du Lièvre d’Eau. Cette année 2024 sera quant à elle représentée par le Dragon de Bois.

Selon l’astrologie chinoise, le Dragon et le Bois représentent la vitalité, la croissance, la créativité, l’inspiration, le leadership, la flexibilité et l’adaptabilité.