Etats-Unis : une mère veut récupérer la garde de ses enfants, la juge la drague sur une appli échangiste (vidéo)

Alors qu’elle se bat depuis deux ans pour récupérer la garde de ses enfants, l’Américaine Sidney Southerland s’est inscrite sur une application échangiste. Elle a été contactée par la juge chargée de son affaire et celle-ci aurait tenté de la draguer. La mère de famille a finalement déposé plainte et la magistrate s’est retirée de l’affaire.

Une rencontre étonnante. Lundi 29 janvier dernier, Cynthia Lopez, juge du tribunal des affaires familiales du Bronx, dans l’État de New York aux Etats-Unis s’est retirée d’une affaire de garde d’enfant. En cause, la magistrate est accusée d’avoir dragué la plaignante, Sidney Southerland, sur une application de rencontres échangistes.

L’histoire a commencé en 2021 lorsque la police new-yorkaise a pris d’assaut l’appartement de Sidney Southerland. Cette dernière a été interpellée et ses deux jeunes enfants, âgés de 4 et 9 ans, ont été pris en charge par la New York City Administration for Children's Services (Administration des services à l'enfance de la ville de New York : ndlr).

En février 2022, Sidney Southerland s’est alors retrouvée face à la juge Cynthia Lopez, demandant à récupérer la garde de ses deux enfants. Mais la magistrate a visiblement fait traîner en longueur la procédure pour décider de l’avenir des mômes. Une lenteur jugée «incompréhensible» par la mère de famille.

Cependant, l’affaire a pris une tournure plus ou moins choquante en janvier 2024, soit deux ans après le lancement de la procédure. Sidney Southerland s’est inscrite sur l’application de rencontres échangistes 3Fun, «principale application pour les célibataires sexuellement libres», a expliqué le New York Post. Sur celle-ci, la mère de famille s’est faite appeler Chyna et a utilisé sa vraie photo.

À une semaine de la prochaine audience, Sidney Southerland a reçu un message de la part d’une certaine «Cyn & Ant». «Bonjour, je suis Cynthia. Comment allez-vous ?», a écrit l’utilisateur. Mais un détail important n’a pas échappé au regard de la mère de famille. La photo de profil utilisée par cet utilisateur est celle de la juge qui s’occupe de son affaire. Sur celle-ci, on peut la voir vêtue d’une robe noire et assise les jambes croisées sur un canapé.

«Sal*pe, tu sais qui je suis»

Dans sa bio, «Cyn & Ant» indique que «nous sommes un (couple) d'échange complet dans une dynamique de (non-monogamie éthique) qui cherche à s'amuser de manière sexy et chaude avec d'autres (couples) d'échange complet et des femmes célibataires».

«Nous aimons les femmes épaisses autant que les petites femmes ! En fin de compte, c'est une question de personnalité. Les hommes doivent être au maximum trapus et moi, la femme, je préfère que les hommes soient quelque peu dotés».

En reconnaissant la juge sur les photos, Sidney Southerland lui a répondu : «Sal*pe, tu sais qui je suis». À la suite de ce message, l’utilisateur l’a bloquée. Mais la mère de famille a eu le temps de prendre des photos de l’échange initial et du profil de «Cyn & Ant» et de les poster sur le réseau social X, accusant par la même occasion la juge Cynthia Lopez de ralentir son affaire de garde d’enfants «parce qu’elle essayait de la mettre dans son lit».

«Elle voulait simplement me voir. Il y avait une sorte d'attirance et cela me perturbe. Je me suis battue pour mes enfants pendant deux ans et vous me donnez du fil à retordre à cause d'une attirance sexuelle», a-t-elle déclaré au journal New York Post.