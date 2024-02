Joe Biden : Emmanuel Macron pris pour François Mitterrand, Ukraine confondu avec l’Iran, chiffres farfelus... Ses 5 gaffes les plus mémorables

Plus vieux président en fonction des États-Unis, Joe Biden (81 ans) a accumulé les erreurs lors de discours officiels, provoquant les moqueries de ses adversaires et quelques inquiétudes au sein de la population. Voici 5 erreurs commises par le chef d'État américain.

Un président qui vieillit et qui semble multiplier les gaffes face au public. Âgé de 81 ans, Joe Biden s’est de nouveau illustré ce lundi 5 février en confondant Emmanuel Macron et François Mitterrand, mais également de pays de présidence. Retour sur ces 5 bourdes mémorables du président des États-Unis.

Emmanuel Macron confondu avec François Mitterrand

En déplacement à Las Vegas dans le cadre d’une rassemblement politique des démocrates ce lundi 5 février, Joe Biden évoquait une réunion du G7 à la suite de son élection quand il a confondu deux chefs de l’État français : Emmanuel Macron et François Mitterrand, décédé en 1996.

«Juste après mon élection (en 2020), je suis allé à une réunion du G7, c’est-à-dire de tous les dirigeants de l’Otan. C’était dans le sud de l’Angleterre. Je me suis assis et j’ai dit : l’Amérique est de retour. Et Mitterrand d’Allemagne… je veux dire de France, m’a regardé et m’a dit : "Vous êtes de retour pour combien de temps ?"», a-t-il raconté. Une erreur qui n’est pas passée inaperçue, alors que les partisans démocrates sont entrés dans la période des primaires afin de désigner leur candidat pour l’élection présidentielle de 2024.

[ ÉTATS-UNIS ]





Joe Biden affirme avoir rencontré lors de son premier G7 en 2021, le « Président Mitterrand d'Allemagne » avant de se reprendre et de dire « de la France, je veux dire ».





L'ancien Président français, François Mitterrand, est décédé en 1996. pic.twitter.com/aLtHensDMh — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) February 6, 2024

L'Ukraine et L'Iran confondus en plein conflit avec la Russie

En mars 2022, quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine, le président américain s’était fait remarquer pour une erreur lors de son discours annuel sur l’état de l’Union. Alors qu’il évoquait l’attitude russe vis-à-vis de l’Ukraine, Joe Biden avait confondu l’Ukraine avec l’Iran et avait déclaré que «Vladimir Poutine peut entourer Kiev de chars, mais il ne gagnera jamais le cœur et l’âme du peuple iranien».

Une erreur qui avait été rapidement signalée par Kamala Harris, sa vice-présidente, et qui qui lui immédiatement soufflé le mot «ukrainien», mais rapidement reprise sur les réseaux sociaux, notamment par les partisans de Donald Trump.

Une demande particulière à un sénateur paraplégique

Une erreur qui aurait pu figurer dans un bêtisier télévisé. Alors qu’il est sénateur de l’Etat du Delaware en 2008, Joe Biden s’adresse à Chuck Graham, sénateur du Missouri, et lui demande de se lever. «On m’indique que le sénateur Chuck Graham est dans la salle…. Chuck, lève-toi, laisse-moi te voir !», s’était exprimé Joe Biden.

Seul problème : Chuck Graham est paraplégique depuis l’âge de 16 ans, après un accident automobile survenu en 1981. Après cette erreur, Joe Biden a rapidement demandé à la salle, silencieuse par le malaise causé, de se lever pour le sénateur du Missouri.

200 millions d'Américains «décédés» du Covid-19

Au cours de sa campagne électorale en septembre 2020, marquée par la pandémie du Covid-19, Joe Biden a évoqué par erreur un nombre très élevé de morts aux États-Unis, indiquant que 200 millions d’Américains étaient décédés du coronavirus. Un chiffre impressionnant, d’autant plus que la population américaine estimée est de 328 millions d’habitants.

Quelques mois plus tôt, Joe Biden avait commis une erreur similaire, indiquant que 120 millions d’Américains étaient décédés du Covid-19.

À la recherche d'une parlementaire décédée

Une séquence qui a interpellé l’opinion publique. Alors qu’il s’exprimait lors d’un discours, en septembre 2022, Joe Biden s’est subitement mis à rechercher Jackie Warlowski, une parlementaire républicaine… décédée quelques semaines plus tôt dans un accident de voiture.

Immediately after a video tribute is played memorializing pro-life Rep. Jackie Walorski, who died in August, Joe Biden asks:





"Jackie, where's Jackie?" pic.twitter.com/T3NgVTXiLy — LifeNews.com (@LifeNewsHQ) September 28, 2022

«Je tiens tous à vous remercier d’avoir inclus des élus bipartites comme des représentants, des gouverneurs, le sénateur Braun, le sénateur Booker… Où est Jackie ? Êtes-vous là ? Je pense qu’elle devrait être ici pour aider à faire de ce projet une réalité», avait-il déclaré, alors qu’il avait déploré son décès dans un communiqué en août 2022. Une erreur qui avait grandement relancé le débat sur son âge et sa capacité à diriger le pays.