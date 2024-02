Cancer de Charles III : le prince William reprend ses engagements royaux publics

Après l'annonce du cancer du roi Charles III, son fils et héritier, William, est de retour à la vie publique ce mercredi. Il est toutefois épaulé par la reine Camilla et sa tante, la princesse Anne.

Moins de 18 mois après son accès au trône, le roi Charles III est contraint de se mettre en retrait pour soigner le cancer dont il est atteint. Alors que le souverain de 75 ans a commencé son traitement lundi, son fils, le prince William, a repris ses engagements royaux publics ce mercredi.

Très populaire auprès du public, l'héritier du trône britannique va, par la force des choses, se retrouver un peu plus sur le devant de la scène pendant la convalescence de son père. Charles III a prévu de poursuivre certaines de ses fonctions administratives, mais va s'absenter de la vie publique pour une durée indéterminée.

Mardi, il s'est retiré dans sa résidence de campagne à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre. Downing street a ainsi indiqué que l'audience hebdomadaire du roi avec le Premier ministre, Rishi Sunak, aura lieu «par téléphone».

De nombreux déplacements assurés par la reine Camilla

Ce mercredi, William, 41 ans, s'est donc rendu lui-même au château de Windsor où il a remis des décorations. Selon les informations données par Buckingham, il doit également assister à un gala de charité ce soir à Londres, au profit de la London Air Ambulance, un service médical par hélicoptère dédié à la prise en charge des urgences traumatiques graves dans la capitale britannique et ses environs.

Il s'agissait de la première apparition officielle du prince de Galles en trois semaines, puisqu'il s'était mis en retrait après l'opération subie par son épouse, Kate, le 16 janvier dernier. Les raisons de cette intervention à l'abdomen restent inconnues, mais, selon les médias britanniques, il ne s'agit pas d'un cancer. La princesse est actuellement en convalescence au domicile familial de Windsor et ne devrait pas reprendre ses activités avant Pâques, le 31 mars.

Pour l'heure, le retour de William à la vie publique est encore minime puisqu'aucun engagement ne figure à son agenda pour les jours à venir. La continuité et la stabilité de la monarchie sont essentiellement assurées par la reine Camilla, qui a enchaîné les déplacements ces derniers jours, et par la princesse Anne, la soeur de Charles III.

Mardi, le roi a reçu la visite de son fils cadet, le prince Harry, tout juste arrivé de Californie où il vit avec son épouse, Meghan Markle, et leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Les tensions restent vives entre lui et le reste de la famille royale, mais Harry est venu au chevet de son père immédiatement après avoir appris la maladie de ce dernier.