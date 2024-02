Cancer du roi Charles III : l'arrivée du prince Harry à Londres sonne-t-elle l'heure de la réconciliation avec la famille royale ?

Le prince Harry, exilé aux Etats-Unis et en froid avec la famille royale, est arrivé mardi à Londres à la mi-journée pour rendre visite à son père, le roi Charles III, après l'annonce choc de son cancer, rapportent ce mardi les médias britanniques.

Il a littéralement sauté dans un avion. Le prince Harry est arrivé à l'aéroport d'Heathrow pour rendre visite à son père dans sa résidence londonienne de Clarence House, rapporte le Telegraph.

Charles III est atteint d'un cancer découvert pendant son opération de la prostate il y a une dizaine de jours, et a commencé un traitement, a annoncé lundi le palais de Buckingham.

The Duke of Sussex has arrived at Heathrow airport following an overnight flight from Los Angeles.





Prince Harry is expected to visit his father, who is currently at Clarence House, imminently.





Venu des États-Unis, le prince Harry a atterri à l'aéroport d'Heathrow ce mardi après-midi. Malgré sa mise en retrait de la famille royale, le fils cadet de Charles, qui vit désormais en Californie avec Meghan Markle et leurs deux enfants, avait, selon la BBC, échangé par téléphone lundi avec Charles III après l'annonce de son diagnostic, et manifesté son souhait de se rendre au plus vite au Royaume-Uni pour voir son père. Peu probable il y a encore quelques heures, tant les tensions familiales sont vives, leur entrevue intervient après des années de déchirements familiaux. L’inquiétude face à l'état de santé de Charles III pourrait aussi rapprocher à nouveau William et Harry. L'arrivée à Londres du prince Harry suscite en tous les cas de nouveaux espoirs de réconciliation entre le duc de Sussex et le reste de la famille.

Un fossé grandissant

Les fils de Lady Di, qui ont perdu leur mère à l'âge de 14 et 12 ans, ont longtemps été soudés avant que les tensions et les frustrations ne prennent le pas sur leur relation. Le fossé s'était particulièrement creusé après le mariage de Harry en 2018 avec l'actrice américaine Meghan Markle, avec des conflits sur fond de pression constante de la presse à scandale britannique. Le couple avait fini par claquer la porte de la famille royale et renoncer à ses obligations pour s'exiler aux Etats-Unis en 2020, critiquant vertement la monarchie britannique dans des interviews et une série documentaire sur Netflix.

Lors d'un entretien avec l'influente Oprah Winfrey, Harry et Meghan avaient notamment affirmé que des membres de la famille royale s'étaient interrogés sur la couleur de peau qu'aurait leur fils Archie, initiant un vif débat au Royaume-Uni sur le racisme dans le pays et au sein de la monarchie.



Dans son livre «Le Suppléant», le prince Harry s'était aussi montré particulièrement critique à l'encontre de son aîné, qu'il a décrit comme colérique.

Malgré la distance qui s'est installée entre les frères, «la famille royale, comme toute autre famille, doit se serrer les coudes» face à l'épreuve du cancer, et un rapprochement, même timide, pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, estime l'expert de la royauté Richard Fitzwilliams, interrogé par l'AFP.

«La seule chose qu'ils ont encore en commun est leur amour pour leur 'Papa chéri', le seul parent qui leur reste», a également souligné Camilla Tominey, une autre spécialiste de la monarchie, dans le Telegraph.

Depuis l'enterrement de sa grand-mère la reine Elizabeth II en septembre 2022, le prince Harry n'a fait qu'un voyage éclair pour le couronnement de son père le 6 mai 2023, et un autre quelques semaines plus tard pour témoigner lors d'un procès l’opposant à un tabloïd.