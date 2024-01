Îles Marshall : une base militaire américaine submergée par des vagues «scélérates» (vidéo)

Des soldats américains se sont retrouvés bloqués dans une pièce de leur base militaire, sur une île de Micronésie, après le passage d’une vague très puissante qui a tout détruit sur son passage.

Une vidéo partagée par CBS News mercredi 24 janvier montre l’intérieur du bâtiment de la garnison de l’armée américaine de l’île de Roi-Namur, dans l’atoll de Kwajalein, complètement dévasté par des vagues au très fort courant. Si les dégâts de la base militaire sont importants, il n’y a eu aucun mort ni blessé.

Sur les images mises en ligne par le média américain, il est possible d’apercevoir une vague s’écraser et détruire une double porte, submergeant la totalité du bâtiment de la garnison de l’armée américaine situé dans les Îles Marshall, avant qu’une vague de la même intensité s’introduise de nouveau dans l’établissement.

Powerful rogue waves smashed through the doors of a restaurant on a U.S. military base in the Marshall Islands, quickly filling the room with water and sweeping people away. pic.twitter.com/UzWEOLML5Q

