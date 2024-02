Israël-Hamas : un vaste tunnel où étaient détenus des otages découvert par Tsahal

Un vaste tunnel habité par des terroristes du Hamas a été découvert par l’armée d’Israël Tsahal où étaient retenus des otages à Khan Younes, une ville palestinienne.

Un véritable labyrinthe souterrain. L’armée Tsahal a découvert un tunnel utilisé par des agents de haut rang de l’organisation terroriste du Hamas pour retenir des otages à Khan Yunis, dans le sud de la Palestine. La 98e Brigade et les forces spéciales ont localisé et détruit le tunnel, selon les informations délivrées à CNEWS.

Ce tunnel est un souterrain stratégique de plus d'un kilomètre de long à Khan Yunis. Les soldats de l'unité Yahalom et d'une autre unité des forces spéciales ont mené un raid ciblé sous le commandement de la 98e brigade et ont combattu dans le tunnel contre les terroristes. Ils ont brisé les portes métalliques et neutralisé les explosifs.

des cellules, des aires de repos, des armes

Lors des fouilles dans le tunnel, plusieurs pièces ont été découvertes, dont une cellule grillagée où étaient détenus les otages, des toilettes et une aire de repos utilisée par les terroristes détenant les otages.

De plus, du matériel de renseignement et des armes appartenant à l'organisation terroriste du Hamas ont été trouvés dans le tunnel. Ce tunnel détenait environ 12 otages à différents moments ; trois d'entre eux ont été renvoyés en Israël et les autres sont toujours détenus à Gaza.

Ce tunnel a été construit au cœur d'une zone civile de Khan Yunis, et les estimations des services de renseignement suggèrent que des millions de shekels (la monnaie nationale d'Israël) ont été investis dans sa construction.

Ce tunnel stratégique fait partie d'un labyrinthe souterrain complexe et interconnecté, relié à un autre tunnel découvert il y a quelques semaines où d'autres otages étaient détenus.