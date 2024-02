Hawaï : l'archipel frappé par un puissant séisme de magnitude 5,7

Un séisme de magnitude 5,7 a été enregistré dans l'archipel d'Hawaï (Etats-Unis) ce vendredi 9 février. Il a frappé l'île principale, qui abrite plus de 200.000 habitants.

«Aucun tsunami n'est attendu» mais la terre a fortement tremblé à Hawaï (Etats-Unis), ce vendredi 9 février. L'Institut de géophysique américain (USGS) a évalué la magnitude de ce séisme a 5,7 et sa profondeur à 37 kilomètres.

La secousse a frappé la région de Pahala sur l'île d'Hawaï, la plus grande de cet archipel volcanique du Pacifique régulièrement soumis à des éruptions ou des tremblements de terre.

«De nombreuses zones sont susceptibles d'avoir subi de fortes secousses» selon l'USGS, qui n'a toutefois pas déclenché d'alerte au tsunami. Pour l'heure, l'étendue des éventuels dégats reste indéterminée.

L'archipel compte six volcans et l'île d'Hawaï, qui compte plus de 200.000 habitants, abrite notamment le Mauna Loa. Ce géant était entré en éruption pour la première fois depuis presque 40 ans fin 2022, crachant des fontaines de lave jusqu'à 60 mètres de haut.

Le Kilauea, son voisin plus modeste, est quant à lui resté en éruption quasi continue entre 1983 et 2019. Il constitue une attraction appréciée des touristes mais ses coulées de lave peuvent être destructrices : en 2018 elles ont emporté plus de 700 habitations.