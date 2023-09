HawaÏ : carbonisé pendant de violents incendies, un arbre vieux de 150 ans repousse

Les feuilles d’un immense figuier des banians, brûlé par les violents feux de forêt qui ont touché Hawaï cet été, poussent à nouveau et redonnent de l’espoir aux habitants.

Sur l’île de Maui, la deuxième plus grande d’Hawaï, un petit miracle de la nature est en train de se produire. Après avoir été brûlé pendant les incendies qui ont touché l’archipel cet été, un figuier des banians est en train de renaître de ses cendres.

Cet arbre, vieux de 150 ans, dominait la place du Palais de justice, située à Lahaina. Planté en 1873, il est l’un des plus grands dans son genre aux États-Unis, s’élevant à plus de 18 mètres.

