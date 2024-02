Voici les 5 pays d'Europe où il est le plus dur de se garer en 2024

Parkings trop chers, manque de places disponibles, véhicules en surnombre... Se garer relève parfois du parcours du combattant. Un problème que connaissent de nombreux pays européens, comme l'a mis en lumière une étude récente.

Alors que les propriétaires de SUV seront confronter à de nouveaux tarifs de stationnement à Paris dès le 1er septembre prochain, une récente étude réalisée par Statista souligne que la France serait loin d’être le pays le plus mal loti en termes de stationnement en Europe.

Selon les données récoltées, moins d’un Français sur cinq (19 %) estime qu’il n’y a pas assez de places de stationnement dans son quartier. Un chiffre qui grimpe à 27 % dans les villes de 500.000 habitants et plus. Chez certains de nos voisins, le ras-le-bol est beaucoup plus présents, notamment chez les cinq pays où se garer est le plus dur en Europe.

La Suisse

Nos voisins helvètes figurent en cinquième position de cette étude européenne, avec 23 % des sondés qui estiment que le nombre de places pour se garer n’est pas suffisant. Un chiffre légèrement supérieur dans les grandes villes (29 %).

L’Allemagne

Tout comme la Suisse, l’Allemagne est également présente dans ce classement avec des données similaires : 23 % des sondés originaires d’Allemagne estiment qu’il n’y a pas assez de places de stationnement, dont 29 % dans les grandes villes de plus de 500.000 habitants. Près de 50 millions de véhicules sont immatriculés en Allemagne en 2023.

L’Italie

De l’autre côté des Alpes, les Italiens estiment également qu’il est très compliqué de se stationner : 28 % des sondés en provenance d’Italie sont de cet avis. Dans les villes de plus de 500.000 habitants, c’est 39 % des Italiens qui estiment qu’il manque de places de stationnement dans leur quartier.

L’Espagne

Un autre pays frontalier qui estime que le nombre de places de stationnement est insuffisant. Plus d’un Espagnol sur trois (34 %) estime qu’il n’a pas assez de place pour se garer dans son quartier. Un score qui grimpe à 40 % chez les sondés espagnols résidant dans des villes de plus de 500.000 habitants.

La Pologne

La Pologne est en première position du classement européen. Si 35 % des Polonais trouvent qu’il est compliqué de se garer dans son quartier, 44% d’entre eux résidant dans l’une des cinq villes avec plus de 500.000 habitants (Varsovie, Cracovie, Lodz, Wroclaw et Poznan) estiment que trouver une place de stationnement n’est pas une tâche aisée.