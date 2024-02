Inde : dix morts dans un incendie d'une usine de feux d'artifice

Une nouvelle explosion survenue, ce samedi, dans une usine de feux d’artifice, dans le sud de l’Inde, a fait dix victimes et 15 blessés. Il s’agit du troisième incendie meurtrier dans le pays en l’espace de quelques jours.

Un troisième incendie meurtrier en dix jours. Une explosion est survenue, ce samedi, dans une usine de feux d’artifice dans le sud de l’Inde. Lors de ce drame, dix personnes ont perdu la vie et 15 autres ont été blessées. Cette explosion a été provoquée par un incendie à l’intérieur de l’usine située dans l’Etat du Tamil Nadu, a déclaré à l'AFP un policier, Feroze Khan Abdullah.

«Dix ouvriers sont morts dans l'explosion qui a suivi l'incendie dans l'usine, et cinq des quinze blessés ont été hospitalisés», a-t-il dit. En revanche, l'incendie, dont la cause n'était pas connue, a été rapidement maîtrisé.

Des incendies trop fréquents dans le pays

Mais pourquoi les explosions sont-elles fréquentes dans les fabriques de feux d’artifices et de pétards en Inde ? Ces derniers sont très populaires dans ce pays et sont généralement utilisés pour la fête hindouiste de Diwali ainsi que lors des mariages. Cependant, les normes élémentaires de sécurité ne sont pas respectées par de nombreuses usines.

Ces dernières jours, plusieurs drames de ce genre ont frappé l’Inde. Vendredi, onze ouvriers sont décédés à New Delhi dans un important incendie qui a ravagé une usine de peinture après une explosion secouant le quartier. Début février, une explosion dans une usine de feux d’artifice a fait huit morts ainsi que 80 blessés dans l'État du Madhya Pradesh, dans le centre de l'Inde.

Les incendies meurtriers sont très fréquents dans le pays. Comme en 2018 à New Delhi, où plus de 40 personnes sont mortes dans l’incendie d’une usine fabriquant des cartables et des chaussures. L'un des pires incendies en Inde a eu lieu dans une école située dans l'État d'Haryana, dans le nord du pays, en 1985, au cours duquel 442 personnes ont péri, dont 258 enfants.