Voici les 10 pays les plus peuplés au monde en 2024

La Terre abrite désormais plus de 8 milliards d'habitants. Un chiffre qui pourrait approcher les 10 milliards d’ici la fin du siècle. Toutefois, cette surpopulation mondiale entraîne une répartition démographique inégale. Voici le classement des 10 pays les plus peuplés en 2024.

La Chine

Avec près d’1,5 milliards d'habitants environ, la Chine occupe la première place des pays les plus peuplés de la planète. La majeure partie de sa population réside en zone rurale, malgré une migration considérable vers la capitale Pékin et les pôles industriels de Shenzhen et Shanghai ces dernières années. Toutefois, le vieillissement de ses résidents pourrait entraîner une diminution de sa population à 1,3 milliard d'habitants d'ici 2050.

L’Inde

Le pays, en plein essor économique, a connu une forte croissance démographique entre 2000 et 2019, passant d'une population d'environ 1 milliard à 1,3 milliard en près de 20 ans. Cette hausse de 36 % devrait se poursuivre, puisque le second pays le plus peuplé du monde pourrait atteindre 1,7 milliard d'habitants d'ici 2050.

Les États-Unis

La plus grande puissance politique et militaire du monde compte actuellement 329 millions d’habitants, soit une hausse de 16,6 % par rapport à 2000. Selon l'Institut Mondial de la Statistique, sa population pourrait atteindre les 400 millions d'ici 2050. Pourtant, comme la Chine, le troisième pays le plus peuplé au monde fait face au vieillissement de la nation, l'incitant à assouplir sa politique d'immigration.

L’Indonésie

L'Indonésie recense environ 270 millions d'habitants, ce qui en fait le troisième pays le plus peuplé d’Asie. Sa population a connu un pic de croissance significatif depuis les années 2000, passant de 214 à 267 millions, soit une augmentation de 25,6 % en seulement 19 ans. D'ici 2050, elle devrait encore augmenter pour atteindre 300 millions d'habitants.

Le Pakistan

En 2000, la population pakistanaise était de seulement 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, le peuple a dépassé les 207 millions, ce qui représente une augmentation de 107 %. Le quatrième pays le plus peuplé d’Asie abritera près de 300 millions de personnes dans les 30 prochaines années.

Le Brésil

En plus de posséder le fleuve le plus long du monde, l'Amazone, le Brésil est également le sixième pays le plus peuplé de la planète avec près de 207 millions d’habitants. Entre 2000 et 2019, sa population a augmenté de 21,8 %. D’ici 2050, le pays aura au moins 232 millions d'habitants.

Le Nigéria

Seul pays africain présent dans le classement, le Nigéria est le pays le plus peuplé du continent. Cette nation située en Afrique de l'Ouest compte environ 200 millions d'habitants. En 20 ans à peine, sa population a connu une croissance exponentielle, passant de 123 à 200 millions d'habitants. Malheureusement, la nation est confrontée à de nombreux problèmes démographiques qui le maintiennent dans la catégorie des pays du tiers-monde. D'ici 2050, la population du Nigeria atteindra environ 391 millions d'habitants.

Le Bangladesh

Ce pays d'Asie du Sud, peuplé de 168 millions d'habitants, a connu une forte croissance démographique entre 2000 et 2019, avec une augmentation de sa population de 30,5 %. D'ici 2050, la population du Bangladesh devrait atteindre 193 millions d'habitants.

La Russie

La Russie est le seul pays de ce classement à avoir enregistré un solde migratoire négatif au cours des 20 dernières années. En effet, sa population, qui est actuellement de 146 millions d'habitants, pourrait décliner d'ici 2050, en perdant jusqu'à 17 millions d'habitants. Cette tendance le placerait au neuvième rang des pays les plus peuplés du globe.

Le Mexique

Avec environ 126 millions d'habitants, le Mexique a connu une croissance démographique de 32,6 % de sa population entre 2000 et 2019 et devrait dépasser les 150 millions d'habitants d'ici 2050. Le Mexique est peu concerné par le vieillissement de sa population, avec près de la moitié de ses habitants âgés de 10 à 29 ans. Il bénéficie donc d’une démographie favorable.