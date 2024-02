Mort d'Alexeï Navalny : l'accès à son corps toujours refusé à sa famille

Les proches d’Alexeï Navalny, l’opposant russe à Vladimir Poutine déclaré mort vendredi dernier, n’ont toujours pas accès à son corps. Les autorités russes affirment prolonger les vérifications sur les circonstances de sa mort.

Trois jours après la mort d’Alexeï Navalny dans un centre pénitentiaire de l’Arctique russe, ses proches n’ont toujours pas accès à sa dépouille, a déclaré son équipe ce lundi. Les proches de l’opposant russe accusent la Russie de «mensonge» et d’avoir assassiné Alexeï Navalny, et de chercher à maquiller les traces en leur refusant de récupérer son corps.

«La mère d'Alexeï et ses avocats sont arrivés à la morgue tôt ce matin. Ils n'ont pas été autorisés à entrer. L'un des avocats a littéralement été repoussé à l'extérieur», a déclaré sur les réseaux sociaux Kira Iarmich, porte-parole de Navalny.

Selon le journal russe Novaïa Gazeta, cité par Reuters, le corps d’Alexeï Navalny a été transporté à la morgue de l'hôpital clinique du district de Salekhard, à une cinquantaine de kilomètres de la prison où il est mort. Le corps présenterait des ecchymoses et des traces de massage cardiaque, selon le journal russe. On ne sait pas, pour l’heure, si une autopsie doit ou a été réalisée. Ces informations n’ont pas pu être vérifiées.

«La commission d'enquête a informé la mère et les avocats que l'enquête sur la mort de Navalny avait été prolongée. Ils ne disent pas combien de temps cela prendra. La cause du décès est encore "inconnue". Ils mentent, gagnent du temps et ne le cachent même pas», a-t-elle ajouté dans un post sur X.

The Investigative Committee informed the mother and the lawyers that the investigation of the death of Navalny has been extended. They don’t say how long it will take. The cause of death is still "unknown.”





They lie, buy time for themselves and do not even hide it.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 19, 2024