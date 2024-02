Israël-Hamas : des médicaments envoyés à Gaza sont parvenus à des otages, grâce à un accord négocié par le Qatar et la France

Le Hamas a confirmé la réception d'une cargaison de médicaments destinés aux otages détenus par le mouvement islamiste palestinien, dans le cadre d'un accord négocié par le Qatar et la France.

Les négociations ont abouti. Ce mardi 20 février, le Qatar «a reçu la confirmation du Mouvement de résistance islamique (Hamas) concernant la réception d'une cargaison de médicaments et le début de leur distribution aux otages concernés», selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari.

Cette livraison a été faite dans le cadre de négociations menées par le Qatar et la France, pour la livraison de médicaments aux otages, une condition nécessaire pour l'entrée d'aides humanitaires pour la population de Gaza assiégée par l'armée israélienne.

Official spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs @majedalansari : Qatar received confirmation from Hamas medicines were received and delivery commenced to hostages in Gaza.#MOFAQatar pic.twitter.com/IikgdZc7oy

— Ministry of Foreign Affairs - Qatar (@MofaQatar_EN) February 20, 2024