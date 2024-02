Royaume-Uni : la justice examine dès ce mardi l’ultime recours de Julian Assange pour éviter son extradition vers les Etats-Unis

La Haute Cour de justice britannique doit examiner, à partir de ce mardi 20 février, le dernier recours de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, pour éviter son extradition vers les Etats-Unis, où il risque jusqu’à 175 ans de prison.

Cette audience pourrait bien être celle de la dernière chance. Ce mardi, la Haute Cour de justice de Londres doit examiner le dernier recours de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, contre son extradition vers les Etats-Unis.

Deux magistrats britanniques vont examiner pendant deux jours la décision de la Haute Cour de justice de Londres prise le 6 juin 2023, de refuser à Julian Assange l'autorisation de faire appel de son extradition aux Etats-Unis acceptée en juin 2022 par le gouvernement britannique. À l’issue de l’audience, la justice pourra soit autoriser Julian Assange à présenter formellement un appel, soit le lui refuser, auquel cas il pourrait être extradé dans la foulée. Une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme reste toutefois possible.

Âgé de 52 ans, le lanceur d’alerte australien est emprisonné au Royaume-Uni depuis 2019, et encourt jusqu’à 175 ans de prison aux Etats-Unis, où il est accusé d'espionnage et de piratage information, pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et Afghanistan.

Il avait été arrêté après sept ans reclus à l'ambassade d'Equateur à Londres pour éviter son extradition vers la Suède dans une enquête pour viol, classée sans suite en 2019. Il est actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans l'est de Londres.

Soutien du premier ministre australien

«Sa santé décline, physiquement et mentalement. Sa vie est en danger chaque jour où il reste en prison et s'il est extradé, il mourra», a déclaré sa femme, Stella Assange, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Londres la semaine dernière. En cas d'extradition, «Julian sera mis dans un trou, si profond qu'on ne le reverra jamais», a-t-elle ajouté.

À l’approche de cette nouvelle audience, le lanceur d’alerte a reçu une vague de soutiens, à commencer par celui du Premier ministre australien, Anthony Albanese, qui a dénoncé les poursuites engagées par la justice américaine.

Début février, la Rapporteure spéciale de l’ONU sur la torture, Alice Jill Edwards, avait également demandé au gouvernement britannique de «suspendre l’extradition imminente de Julian Assange». Selon elle, «le risque qu'il soit placé à l'isolement de façon prolongée malgré son état de santé mentale précaire, et que sa condamnation puisse être disproportionnée soulève la question de savoir si l'extradition de M. Assange vers les Etats-Unis serait compatible avec les obligations internationales du Royaume-Uni en matière de droits humains».

Les organisations de défense des droits de l’homme et du droit de la presse ont également apporté leur soutien à Julian Assange. Reporter Sans Frontières a notamment souligné le fait que le fondateur de Wikileaks pourrait être jugé aux Etats-Unis en vertu de la loi américaine sur l’espionnage, qui ne prend pas en compte la défense de l’intérêt public. Sa condamnation pourrait donc ouvrir la voie à des poursuites pour les journalistes ou lanceurs d’alertes qui publient des articles comportant des informations classifiées ayant fuité.