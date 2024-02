Etats-Unis : Donald Trump fait un parallèle entre ses affaires judiciaires et la mort d'Alexeï Navalny

Resté silencieux pendant plusieurs jours, Donald Trump a finalement évoqué le cas d'Alexeï Navalny, mort vendredi dernier en prison, lors d’une interview. Il a comparé les persécutions dont l'opposant russe a été victime aux ennuis judiciaires qu’il rencontre depuis son départ de la Maison blanche.

Quel est le point commun entre Alexeï Navalny, opposant russe à Vladimir Poutine décédé en prison la semaine dernière, et Donald Trump ? Si la comparaison n’est pas évidente au premier abord, selon l’ancien président américain, ils partagent un attribut essentiel : être (ou avoir été, dans le cas d'Alexeï Navalny) victimes d’une répression communiste en raison de leurs orientations politiques.

Ce mardi soir, Donald Trump a finalement, après plusieurs jours de silence, consenti à s’exprimer dans la presse sur la mort d’Alexeï Navalny en prison vendredi dernier, et dont l’accès au corps est toujours refusé à sa famille. Lors d’une interview pour Fox News, le Républicain a affirmé que Navalny était «un homme très courageux», mais qu’il n’aurait probablement pas dû retourner en Russie.

Il n’a cependant pas du tout évoqué la responsabilité du président russe, Vladimir Poutine, dans la mort d’Alexeï Navalny ou dans la répression exercée contre les opposants politiques par le pouvoir russe. Donald Trump a préféré faire un parallèle entre la mort d'Alexeï Navalny et sa lutte pour la démocratie et la liberté à ses propres affaires judiciaires.

Les États-Unis proches du «communisme ou du fascisme»

«Cela se passe aussi dans notre pays. Nous sommes en train de devenir un pays communiste à bien des égards. J'ai huit ou neuf procès à mon actif, tout cela à cause du fait que [...] je fais de la politique», a-t-il déclaré lors de cette interview.

Il a également affirmé que le jugement civil pour fraude rendu la semaine dernière, qui l’a condamné à une amende de 355 millions de dollars, était «une forme de Navalny, une forme de communisme ou de fascisme». Dans un post sur son propre réseau, Truth Social, Donald Trump a également affirmé que la mort d’Alexeï Navalny l’avait rendu «plus conscient de ce qui se passe» aux États-Unis.

Depuis son départ de la Maison blanche, Donald Trump fait face à la justice, et est impliqué dans pas moins de quatre procès au pénal, notamment pour son implication dans les émeutes du 6 janvier 2021 et pour ingérence électorale, lorsqu’il a refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden lors de la dernière présidentielle. Donald Trump n’a eu de cesse de répéter que ces affaires judiciaires étaient des procès politiques et une véritable chasse aux sorcières pour l’empêcher de se représenter à l’élection de 2024.

Ces déclarations de Donald Trump sur Alexeï Navalny, interviennent dans un contexte plus que tendu entre les États-Unis et la Russie, alors que Joe Biden tente désespérément de faire passer au Congrès une nouvelle aide militaire pour l’Ukraine. Donald Trump milite de son côté auprès des Républicains pour empêcher le vote de cette nouvelle enveloppe.