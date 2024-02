Deux ans de guerre en Ukraine : 83.000 soldats russes seraient morts depuis le début du conflit

D'après les données rapportées par le média russe indépendant Meduza, ce 24 février, environ 83.000 soldats russes auraient perdu la vie entre le début de l'invasion en Ukraine le 24 février 2022 et la fin de l'année 2023, soit deux ans depuis le début du conflit.

En analysant et en croisant les listes des noms des soldats russes décédés avec les informations tirées du registre russe des cas d'héritage, Meduza est parvenu à estimer à 75.000 le nombre total de combattants russes morts entre le début de l'invasion à grande échelle en février 2022 et la fin de 2023.

Toutefois, la «méthode ne permet pas de «voir» les pertes de la Russie au cours des derniers mois». Ainsi, le nombre total de soldats décédés au cours de ces deux années de conflit s'élèverait à environ 83.000, si «le rythme du quatrième trimestre 2023 (environ 3.900 hommes) par mois) est resté constant en janvier et février 2024».

Ce rythme ne ralentit pas après deux ans de guerre

«Il ne s’agit pas d’un chiffre exact mais d’une estimation statistique – la valeur la plus probable dans une fourchette certes large, comprise entre 66.000 et 88.000» a précisé le média. Au cours des six derniers mois, 120 hommes sont décédés chaque jour en Ukraine, et ce rythme ne ralentit pas après deux ans de guerre.

Selon les données, «les pertes les plus importantes sont survenues au cours de la bataille de Bakhmout, entre janvier et mars 2023», où environ 2.000 soldats ont perdu la vie chaque semaine, la plupart étant d'anciens détenus recrutés en prison. Bien que le taux de pertes ait légèrement diminué après la prise de la ville, il est resté élevé, surpassant même les pertes initiales lorsque les troupes russes ont subi une défaite en tentant d'avancer sur Kiev.

«A partir d'octobre et novembre 2023, le rythme des pertes russes a recommencé à s'accélérer, probablement en raison de l'offensive sur Avdiivka», ont affirmé les journalistes de Meduza, travaillant depuis la Lettonie, probablement en raison de l'offensive sur Avdiivka, une autre ville du Donbass proche de Donetsk, qui est finalement tombée aux mains des Russes à la mi-février.

409.010 soldats russes perdus en deux ans selon l'Ukraine

Depuis le début de l'invasion le 24 février 2022, le nombre de soldats russes morts en Ukraine a connu des fluctuations importantes. Initialement, la majorité des troupes au front étaient des militaires professionnels, mais au fil du temps, les pertes ont été principalement constituées «d’anciens prisonniers, de soldats mobilisés, ainsi que des mercenaires du groupe Wagner», jusqu'à leur disparition soudaine des statistiques en juillet 2023, lorsque leurs survivants ont été placés sous le contrôle direct du ministère russe de la Défense.

De leur côté, les forces armées ukrainiennes ont affirmé ce 24 février 2024, selon le site The Kyiv Independent, que la Russie avait perdu 409.010 soldats en Ukraine en deux ans, ce chiffre incluant les morts et les blessés.

Des analystes militaires de l'Institute for the Study of War (ISW), dont les prévisions ont été rapportées le 15 février dernier par le site Business Insider, estimaient que la Russie pourrait maintenir son rythme de pertes humaines et matérielles pendant encore deux ans si elle poursuit ses attaques, en fonction de sa capacité à déployer des soldats et de la résistance des défenses ukrainiennes.