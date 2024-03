«Moderniser les forces armées des 27» : comment l’Union européenne compte renforcer sa défense militaire

La Commission européenne a présenté, ce mardi 5 mars, un nouveau programme pour l'industrie de la défense qui vise à renforcer la préparation et la sécurité de l'Europe.

Un programme de défense ambitieux. La Commission européenne a proposé, ce mardi 5 mars, de renforcer l'industrie de défense de l'UE face à la Russie notamment. Elle encourage donc les États membres à «investir davantage, mieux, ensemble et investir européen».

Comment l’Union européenne compte renforcer sa défense militaire ? En invitant les États membres à «acquérir au moins 40% des équipements de défense de manière collaborative d'ici à 2030» et «progresser régulièrement sur la voie de l'acquisition d'au moins 50% de leur budget consacré aux marchés publics de défense au sein de l'UE d'ici à 2030.» La Commission veillera à ce que, d'ici à cette date, «la valeur des échanges commerciaux de défense intra-UE représente au moins 35 % de la valeur du marché de la défense de l'Union». L'idée serait que la Commission avance de l'argent pour permettre aux pays européens de relancer leur industrie de défense afin de répondre à ces attentes.

Une enveloppe de 1,5 milliard d'euros

Ce programme européen pour l'industrie de la défense mobilisera 1,5 milliard d'euros du budget de l'Union Européenne au cours de la période 2025-2027. Il est là pour «renforcer la compétitivité et la réactivité de l'UE», «assurer la disponibilité et la fourniture de produits de défense» et «promouvoir la coopération avec l'Ukraine pour le redressement, la reconstruction et la modernisation de son industrie de défense».

La Commission souhaite ainsi que d'ici à 2030, «50% des équipements» militaires commandés par les Etats membres soient fournis par l'industrie européenne, a indiqué Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission. Les pays de l'UE ont dépensé 58 milliards d'euros l'an dernier pour acquérir des armes.