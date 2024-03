Royaume-Uni : un portrait de Lord Balfour détruit à coups de cutter par une militante du collectif Palestine Action (vidéo)

Ce vendredi 8 mars à l’université de Cambridge, une militante du collectif Palestine Action a lacéré un portrait de Lord Arthur Balfour, un ancien ministre britannique qui avait exprimé au 20e siècle son soutien à la création d'un «foyer national pour le peuple juif» en Palestine.

La vidéo a comptabilisé plus de 5 millions de vues. Ce vendredi, au Trinity College, à l'université de Cambridge, le portrait de l’ancien ministre du Royaume-Uni, Lord Arthur Balfour, auteur en 1917 d'une déclaration exprimant le soutien du Royaume-Uni à l'établissement d'un «foyer national pour le peuple juif» en Palestine, a été détruit à coups de cutter par une militante du collectif Palestine Action.

Le tableau en question, signé Philip Alexius Laszlo, date de 1914. Sur la vidéo partagée par le collectif pro-palestinien sur X, une militante asperge de peinture rouge le portrait avant de le déchirer avec ce qui semble être un cutter.

BREAKING: Palestine Action spray and slash a historic painting of Lord Balfour in Trinity College, University of Cambridge.





Written in 1917, Balfour’s declaration began the ethnic cleansing of Palestine by promising the land away — which the British never had the right to do. pic.twitter.com/CGmh8GadQG

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2024