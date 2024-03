Etats-Unis : un homme meurt de la peste bubonique, les autorités s'inquiètent d'un «risque persistant» de transmission via les rongeurs

Le ministère de la Santé du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, a rapporté le décès d’un homme infecté par la peste bubonique, le vendredi 8 mars, marquant le premier cas humain dans la région depuis 2021 et premier décès depuis 2020.

Originaire du Comté de Lincoln, l’individu a été admis à l’hôpital à cause d'une infection bactérienne. Les circonstances entourant la contraction de la maladie et l'aggravation de son état de santé sont restées floues.

NMDOH announces a Lincoln County man has died of plague after being hospitalized for the disease. Read the full news release at https://t.co/Y8xrcFLqiR pic.twitter.com/KKC0vMoptL

