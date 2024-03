Indonésie : deux pilotes d'un A320 s'endorment pendant 28 minutes en plein vol

Le ministère indonésien des Transports a annoncé l'ouverture d'une enquête visant la compagnie aérienne locale Batik Air dont deux pilotes se sont endormis pendant 28 minute lors d’un vol.

Plus de peur que de mal. En Indonésie, deux pilotes d’un même avion se sont endormis pendant un vol. Si aucun incident n’a été provoqué, le ministère indonésien des Transports a tout de même ouvert une enquête.

Les faits se sont déroulés le 25 janvier dernier, lorsqu’un pilote et un copilote à bord d'un Airbus A320 de la compagnie Batik Air se sont endormis au même moment pendant environ 28 minutes au cours d'un vol reliant Sulawesi (nord du pays) à la capitale Jakarta, selon un rapport préliminaire du Comité national de sécurité des transports (KNKT). Ce rapport a été publié sur le site de l'agence fin février.

Selon ce rapport, l'un des pilotes ne s'était pas suffisamment reposé la nuit précédant le vol. Ainsi, environ une demi-heure après le décollage, le commandant de bord a demandé à son copilote l'autorisation de se reposer quelques minutes, ce qui lui a été accordé. Ce dernier a alors pris les commandes de l'avion, mais s'est lui aussi endormi par inadvertance.

Finalement, vingt-huit minutes après la dernière transmission enregistrée, le premier pilote s'est réveillé, s'est rendu compte que son copilote dormait et que l'avion n'était pas sur la bonne trajectoire. Il a alors immédiatement réveillé son collègue, répondu aux appels de Jakarta et corrigé la trajectoire de vol.

Le rapport a admis que cet incident avait entraîné une série d'erreurs de navigation, mais que les 153 passagers et les quatre hôtesses de l'air étaient néanmoins sortis indemnes de ce voyage de deux heures et trente-cinq minutes. L'appareil s'est ensuite posé sans problème.

Une enquête ouverte

Face à cet incident qui aurait pu virer au drame, l'agence indonésienne de la sécurité aérienne a appelé les compagnies aériennes à renforcer leurs contrôles au sein des cockpits et à s'assurer que le personnel de bord bénéficie d'un repos suffisant avant chaque vol.

De son côté, le ministère des Transports indonésien a décidé d’ouvrir une enquête : «Nous allons mener une enquête et une révision des opérations de vol de nuit en Indonésie liées à la gestion des risques de fatigue pour Batik Air et tous les opérateurs aériens», a déclaré dans un communiqué Kristi Endah Murni, directeur général du transport aérien au ministère des Transports.

Le directeur général du ministère a quant à lui «fermement réprimandé» Batik Air à la suite de cet incident et a lui aussi appelé les compagnies aériennes à être plus attentives à la qualité et à la durée du temps de repos des équipages.

Les deux pilotes, âgés respectivement de 32 et 28 ans, ont été suspendus temporairement, selon un communiqué de la compagnie.