DragonFire : tout savoir sur ce nouveau laser capable de contrer les missiles en plein vol

Lors d’un essai militaire au Nord de l’Écosse en janvier dernier, l’armée britannique a annoncé le succès de l’expérimentation d’une arme laser, baptisée DragonFire, capable de neutraliser des cibles aériennes.

Une nouvelle arme de défense. Face à la croissance frénétique de l'industrie militaire, le Royaume-Uni s’est félicité il y a quelques jours sur X d'avoir réussi l'expérimentation d'un laser militaire de nouvelle génération : le DragonFire, prototype technologique d’arme à énergie dirigée par laser («LDEW» ou «Laser directed energy weapon», en anglais, ndlr). Les essais réalisés en janvier dans les champs de tir des Hébrides extérieures, en Écosse, ont vraisemblablement donné satisfaction à la Couronne.

