New York : des coups de feu après une dispute provoquent la panique dans le métro

Des coups de feu dans une rame de métro à New York ont semé la panique chez les usagers ce jeudi. Une bagarre serait à l'origine de cet incident.

Une scène tristement habituelle aux Etats-Unis. Ce vendredi après-midi à New York, des coups de feu ont provoqué la panique chez des passagers du métro. Selon la police, deux hommes se seraient battus à l'intérieur d'une rame de métro. L'un d'entre eux était armé.

Selon les forces de l'ordre, un homme de 32 ans, qui était déjà à bord du métro, a été approché par un autre homme de 36 ans. Ce dernier avait, selon les témoins, un comportement agressif et provocateur. Après quelques mots échangés, l'homme de 36 ans a sorti un objet contondant, de type lame de rasoir ou couteau, pour s'en prendre physiquement à l'autre protagoniste.

Une enquête ouverte

Selon les premiers éléments de l'enquête, le premier aurait réussi à désarmer son assaillant avant que ce dernier n'aille chercher une arme à feu dans la poche de sa veste. Une fois de plus, l'homme de 32 ans aurait réussi à subtiliser le pistolet de l'homme de 36 ans, et aurait tiré plusieurs coups de feu, touchant son agresseur à la tête.

Plusieurs vidéos amateurs ont filmé les faits. Les autres passagers se sont d'abord mis à terre, avant d'être pris de panique lorsque les coups de feu ont retenti. La plupart d'entre eux se sont enfuis lorsque le métro s'est arrêté à la station «Hoyt-Schermerhorn».

L'homme de 36 ans a été emmené à l'hôpital de Brooklyn et se trouve dans un état critique. Une enquête a été ouverte. Selon le maire de New York, Eric Adams, l'homme mis en cause dans cet incident présente «une maladie mentale sévère» et regrette que «les crimes dans les transports en commun qui représente 2% des crimes totaux à New York aient un si grand impact sur la sécurité des habitants.»