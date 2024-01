«J’étais entre la vie et la mort» : un joueur égyptien hospitalisé après avoir tenté un retourné acrobatique à l’entraînement

Le joueur égyptien Emam Ashour a été hospitalisé, après être retombé sur la tête en tentant un retourné acrobatique à l’entraînement avec sa sélection. Victime d’une commotion cérébrale, il est forfait pour le 8e de finale de la CAN 2024, dimanche, contre la République démocratique du Congo.

Les malheurs se succèdent pour l’Egypte. Après les forfaits de leur gardien n°1 Mohamed El-Shenawy, touché à l’épaule, et de leur attaquant vedette Mohamed Salah, absent au moins jusqu’aux quarts de finale, les «Pharaons» seront également privés d’Emam Ashour pour leur 8e de finale de la CAN 2024, dimanche soir, contre la République démocratique du Congo. Le milieu de terrain a été sérieusement blessé à la tête à l’entraînement, mercredi, avec sa sélection et a dû être hospitalisé.

| تعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور و أجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة و… pic.twitter.com/HlrLl1noA6 — EFA.eg (@EFA) January 24, 2024

«Il a été immédiatement soigné par le staff médical de l’équipe nationale (...) et transporté à l’hôpital», où il «a subi tous les examens qui ont confirmé qu’il avait subi une commotion cérébrale», a indiqué la Fédération égyptienne de football dans un communiqué, publié mercredi soir, sur les réseaux sociaux. «Son état est désormais stable», a-t-elle ajouté, sans préciser les raisons de cette blessure.

Une qualification de l'Égypte toujours possible

Mais selon plusieurs médias, Emam Ashour aurait tenté un retourné acrobatique au cours de la séance et serait retombé sur la tête. Et il s’est fait une très grosse frayeur, même s’il s’est voulu rassurant sur son état de santé. «Merci à Dieu pour tout. La première chose c’est que j’étais entre la vie et la mort (…). Je remercie tous ceux qui étaient à côté de moi hier (mercredi, ndlr), je remercie les médecins de l’équipe, je remercie le personnel», a-t-il posté sur son compte Instagram.

Mohamed Salah's Egypt teammate Emam Ashour will not be available for their last-16 clash vs DR Congo because he's concussed after doing a BACKFLIP in training #AFCON2023 pic.twitter.com/PXWgIx5gZm — Mail Sport (@MailSport) January 25, 2024

Le joueur, qui évolue à Al Ahly (Egypte), souhaite tout mettre en oeuvre pour retrouver les terrains et l’équipe d’Egypte pour les quarts de finale. A condition qu’elle se qualifie après avoir concédé trois matchs nuls contre le Mozambique (2-2), le Ghana (2-2) et le Cap-Vert (2-2) lors de la phase de groupes.