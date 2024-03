Présidentielle américaine : l’ancien vice-président Mike Pence ne soutiendra pas Donald Trump

L’ancien vice-président américain Mike Pence a annoncé qu’il ne soutiendrait pas Donald Trump à la prochaine présidentielle, lui qui était pourtant l’un de ses soutiens de la première heure.

L’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 aura eu raison du duo Trump-Pence. L’ancien vice-président Mike Pence a confirmé, vendredi 15 mars, qu’il ne soutiendrait pas son ancien allié Donald Trump lors de la présidentielle.

«Cela ne va pas vous surprendre, je ne vais pas soutenir Donald Trump cette année» a-t-il déclaré lors d'une interview à Fox News. «Donald Trump poursuit et exprime un programme qui est en contradiction avec le programme conservateur sur lequel nous avons gouverné pendant quatre ans. C'est pourquoi je ne peux pas, en toute conscience, soutenir Donald Trump dans cette campagne», a-t-il expliqué, rompant ainsi avec une tradition de l’histoire politique américaine.

Lui-même candidat à l’investiture républicaine, mais ayant abandonné la course au bout de quelques semaines de campagne, Mike Pence, vice-président de Donald Trump de 2017 à 2021, a estimé avoir «clairement indiqué qu'il y avait de profondes différences entre [lui] et le président Trump sur toute une série de questions», notamment économiques, ou sur les débats en cours concernant l’interdiction de TikTok et la sévérité à l’égard de la Chine.

Mais la véritable scission a eu lieu le 6 janvier 2021, lorsque Mike Pence a refusé d’obéir à Donald Trump et a validé la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle. Certains des plus extrêmes partisans de Donald Trump, qui ont pénétré dans le Capitole, avaient estimé que Mike Pence était alors devenu un traître et qu’il méritait d’être «pendu» pour avoir refusé de bloquer la certification que la victoire du Démocrate. Par la suite, Mike Pence avait jugé les propos de Donald Trump «irresponsables», et estimé qu’il l’avait ainsi «mis en danger».

L’ancien vice-président n’a pas confirmé s’il comptait voter ou non lors de l’élection présidentielle de novembre, lors de laquelle Donald Trump et Joe Biden s’affronteront, sauf surprise majeure. Il a toutefois assuré qu’il ne voterait jamais pour le président sortant.