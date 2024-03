Démographie : le renouvellement des générations menacé dans la majorité des pays d'ici à 2050, selon une étude

D’ici à 2050, le taux de fécondité mondial, tellement bas, ne permettra plus le renouvellement des générations dans les trois-quarts des pays du globe, selon une étude.

La courbe n’est pas près de remonter. Dans quelques années, il y aura plus de morts que de nouveau-nés. À partir de 2050, la plupart des pays (155 sur 204) n’auront pas un taux de fécondité suffisamment élevé pour maintenir la taille de leur population au fil du temps, selon une étude publiée par des scientifiques de l’université de Washington dans la revue américaine the Lancet. Le nombre des pays en déficit de naissance dépassera les 97% (198 sur 204) d’ici à 2100.

Cela signifie que dans ces territoires, les populations diminueront à moins que la faible fécondité ne puisse être compensée par l’immigration ou atténuée par des politiques offrant un plus grand soutien aux parents.

1 ENFANT SUR 2 SERA AFRICAIN EN 2100

Bientôt, l’Afrique subsaharienne représentera un enfant sur deux né sur la planète en 2100. Déjà en 2021, 29% des bébés dans le monde sont nés en Afrique subsaharienne.

«Ce monde démographiquement divisé aura d’énormes conséquences sur les économies et les sociétés», a déclaré le co-auteur principal et chercheur principal de l'IHME, le Dr Natalia V. Bhattacharjee.

«Il y aura une concurrence féroce pour attirer les migrants pour soutenir la croissance économique».

1,8 ENFANT PAR FEMME EN 2050

L’ISF (Indicateur conjoncturel de fécondité mondial) a diminué de plus de moitié au cours des 70 dernières années. Et la tendance ne risque pas de s’inverser. L'étude prévoit 1,8 enfant par femme en 2050 et 1,6 par femme en 2100, un taux qui ne permettra pas de renouveler les générations.

Cette tendance est particulièrement inquiétante dans des pays comme la Corée du Sud et la Serbie, où le taux est inférieur à 1,1 enfant pour chaque femme. Dans 13 pays, dont le Bhoutan, le Bangladesh, le Népal et l'Arabie Saoudite, les taux devraient même tomber en dessous d'un enfant par femme.

Mais dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, les taux de fécondité continueront d'être élevés, notamment au Tchad, où l’indice de fécondité de 7 naissances par femme est le plus élevé au monde.