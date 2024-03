Kate et William : infidélités, grossesse secrète, mort suspecte... Le couple princier visé par les plus folles rumeurs

Le scandale de la photo retouchée par Kate Middleton, et le mystère autour de son opération en janvier dernier, ont relancé la machine aux rumeurs concernant son couple avec le prince William. Infidélités, grossesse secrète, mort suspecte... On fait le point sur les dossiers qui agitent la toile.

Sans pitié. Il y a quatre ans, plusieurs tabloïds britanniques avançaient l’hypothèse d’une liaison entre le prince William et la marquise de Cholmondeley, Sarah Rose Hanbury, avec en toile de fond le délitement de l’union entre le futur souverain et son épouse, Kate Middleton. Cette dernière aurait même confronté son mari à ce propos, avant que ce dernier ne se mette «à plaisanter en affirmant que rien n’était vrai».

Le scandale de la photo retouchée, postée le week-end dernier par la princesse elle-même à l’occasion de la Fête des Mères, vient toutefois de relancer de manière inattendue cette rumeur, la presse britannique voulant voir dans ce geste de Kate Middleton la confirmation de l’infidélité du prince, et la possibilité d’un divorce à venir.

Une rumeur de tromperie que le palais de Kensington tente par tous les moyens de contenir, voire de faire disparaître, depuis plusieurs mois, au point que le site britannique The Sun aurait été sommé d’arrêter d’enquêter sur cette affaire, selon l’expert royal Omid Scobie. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes continuent de nourrir le feu des rumeurs.

