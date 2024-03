Fusillade à Moscou : l'attentat mené par Daesh présage-t-il d'une nouvelle menace sur les JO de Paris ?

Ce vendredi 22 mars, la Russie a été la cible d'une attaque terroriste revendiquée par Daesh. À quelques mois des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août prochain, la menace terroriste plane au-dessus de la capitale française.

Une inquiétude légitime. Dans un peu plus de quatre mois, les yeux du monde entier seront rivés sur la France qui accueillera les Jeux Olympiques. Ce vendredi, une attaque terroriste revendiquée par l'État islamique a eu lieu à Moscou (Russie) et a fait une centaine de morts.

Un attentat qui rappelle que la menace terroriste est toujours présente : «Ce qui est le plus inquiétant pour nous et pour la Russie, c'est que ce qui s'est passé hier est le plus gros succès de Daesh depuis 2017 hors d'une zone de Djihad», a expliqué ce matin, le spécialiste en terrorisme et renseignements, Claude Moniquet, sur CNEWS. En 2017, la ville de Londres (Angleterre) avait été touchée par une attaque terroriste revendiquée par Daesh. Avant ça, la France avait elle aussi été visée par l'État islamique à de nombreuses reprises.

«ÇA PEUT ÉGALEMENT ARRIVER EN FRANCE»

À quelques mois des JO de Paris, les Français doivent-ils s'inquiéter ? «Ça peut également arriver en France. Ma seule inquiétude, c'est que dans un pays comme la Russie, qui est en guerre aujourd'hui et où la sécurité est au maximum, ils ont été capables de commettre cet attentat. (...) Cela pourrait être le début d'une longue série. Juste avant les Jeux Olympiques, c'est assez inquiétant. Je pense que les services français intérieurs et extérieurs sont sur les dents actuellement», a expliqué Pierre Martinet, un ancien agent du service action de la DGSE, sur CNEWS.

Pierre Martinet sur la menace terroriste qui plane sur les JO après l'attentat à Moscou : «Ça pourrait être le début d'une longue série juste avant les Jeux olympiques, c'est assez inquiétant», dans #HDProsWE pic.twitter.com/gYvF94b2Zk — CNEWS (@CNEWS) March 23, 2024

Interrogé sur la menace terroriste qui plane au-dessus des Jeux Olympiques, Gérald Darmanin avait expliqué, devant la commission des lois du Sénat le 5 mars, que «rien n’est aujourd’hui caractérisé». «Al-Qaida et l’État islamique ont l’intention de le faire mais n’en ont pas les moyens à ce stade», avait-il ajouté.

Seize millions de touristes sont attendus à Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, a annoncé ce mardi la ministre déléguée chargée du Tourisme, Olivia Grégoire.