«Cela n'aurait pas dû vous arriver»: le Canada présente ses excuses à deux septuagénaires échangés à la naissance

Richard Beauvais et Edward Ambrose ont découvert en 2020 qu'ils avaient été échangés à leur naissance, en 1955 au Canada. Le gouvernement leur a présenté des excuses pour cette erreur qui a changé leurs vies.

Nés le même jour et dans le même hôpital en 1955 au Canada, Richard Beauvais et Edward Ambrose auraient pu ne jamais plus se croiser. C'était compter sans l'erreur majeure commise par la maternité, qui a échangé les deux nouveaux-nés. Près de soixante-dix ans plus tard, le gouvernement canadien leur a présenté des excuses officielles.

«Je prends la parole aujourd'hui pour présenter des excuses qui attendaient depuis longtemps, pour des actions qui ont porté préjudice à deux enfants, à deux couples de parents et à deux familles sur plusieurs générations», a déclaré jeudi le Premier ministre de la province du Manitoba, Wab Kinew.

Devant l'Assemblée législative du Manitoba, il a retracé l'histoire de ces deux hommes qui ont grandi par erreur loin de leur famille biologique. La vérité a éclaté lorsque Richard Beauvais a fait un test ADN en 2020 qui a non seulement révélé ses origines ukrainiennes et polonaises, mais aussi rapproché son profil génétique de celui de sa soeur biologique. Evelyn Stocki avait en effet réalisé un test similaire, à plus de 2.400 kilomètres de là.

Winnipeg, Manitoba Canada - Two Canadian men switched at birth receive formal apology. Richard Beauvais & Eddy Ambrose were born in 1955 in Arborg, Manitoba on the same day & in the same hospital. They were switched at birth & raised by the other's family. https://t.co/h254C17qx4

— ALL GONE (@LateModelFord) March 22, 2024