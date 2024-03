Allemagne : 5 morts dans un dramatique accident de car Flixbus

Un accident de car Flixbus sur l’A9, en Allemagne en direction de Zurich, a fait cinq morts sur 53 passagers, ce mercredi 27 mars.

Le voyage a viré au cauchemar. Ce mercredi matin, un Flixbus a quitté la gare routière centrale de Berlin pour se rendre à Zurich, en Suisse, avec à son bord deux chauffeurs et 53 passagers. Le bus devait parcourir 843 kilomètres pour arriver à destination, mais n'en a finalement fait que 170. En effet, l'autocar a terminé sa course sur le bord de l’autoroute A9, près de Leipzig, dans l’est de l’Allemagne.

«Cinq personnes sont mortes dans l’accident», a confirmé le porte-parole de la police, Olaf Hoppe, au quotidien allemand, Bild. Selon les dernières déclarations des secours, il y aurait une vingtaine de blessés au total.

Les circonstances exactes «ne sont pas encore connues»

Selon les premiers éléments rapportés, le bus aurait brusquement dévié de sa trajectoire, éjectant ainsi l’ensemble des passagers de leur siège. La police locale aurait immédiatement alerté l’ensemble des cliniques de la région et cinq hélicoptères ont été déployés.

Selon le porte-parole de Flixbus, Sebastian Meyer, «les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues […] nous travaillons bien entendu en étroite collaboration avec les autorités locales et les secouristes sur place et ferons tout notre possible pour élucider rapidement et complètement la cause de l’accident», ajoutant par ailleurs, que leurs pensées «vont à toutes les personnes touchées par cet accident et à leurs familles».

Gegen 9:45 Uhr ereignete sich auf der #A9 bei #Leipzig zwischen #Wiedemar und dem #SchkeuditzerKreuz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem auch ein Reisebus beteiligt ist. Die Fahrbahn in Richtung München ist derzeit voll gesperrt. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) March 27, 2024

L’accident s’est produit vers 9h45, mais le bus n’a pu être redressé que trois heures plus tard, facilitant ainsi l’évacuation des dernières victimes coincées. La police a également mis en place une ligne d’information pour obtenir plus d’informations quant aux circonstances du drame et pour répondre aux questions des proches.

La vigilance reste particulièrement élevée pour les autorités, puisqu’il ne s’agit pas du premier accident de Flixbus. Un accident similaire s’était produit sur cette même autoroute en mai 2019, faisant une victime et plusieurs blessés.